CASO MAUGERI | FORMIGONI CONDANNATO “E invece hai costruito la Lombardia di tutti”

CASO MAUGERI - per Formigoni condanna aumentata in appello a 7 anni e 6 mesi : MILANO - La Corte d'appello di Milano ha aggravato la pena, portandola da 6 anni a 7 anni e 6 mesi, per l'ex Governatore lombardo Roberto Formigoni imputato di corruzione nel processo sul Caso San ...

Formigoni - aumentata in appello la pena per il CASO MAUGERI : 7 anni e mezzo La vicenda|I look stravaganti : Applicata all’ex governatore lombardo la pena massima prevista per la corruzione. L’accusa: aver ottenuto una serie di utilità, come yacht, vacanze e cene, in cambio di delibere di giunta «favorevoli». Interdizione in perpetuo dai pubblici uffici

Formigoni - aumentata in appello la pena per il CASO MAUGERI : 7 anni e mezzo : Applicata all’ex governatore lombardo la pena massima prevista per la corruzione. L’accusa: aver ottenuto una serie di utilità, come yacht, vacanze e cene, per favorire i due enti con delibere di giunta per circa 200 milioni di rimborsi pubblici

