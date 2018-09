Cappellano Rebibbia | Politica non vuole detenute in Case Famiglia

romadailynews

: Tragedia Rebibbia: parla il cappellano del carcere - CastrovilliGius : Tragedia Rebibbia: parla il cappellano del carcere - CastrovilliGius : Rebibbia, cappellano: “Politica non vuole detenute in case famiglia” - pattypiperita : RT @TV2000it: #Rebibbia, cappellano: “Politica non vuole detenute in case famiglia” @Avvenire_Nei @CEI_news @luciobrunelli @BeaBossi htt… -

(Di venerdì 21 settembre 2018) Roma – “Lanonche queste donne siano ospitate nelle. Noi come Chiesa qualche anno fa abbiamo detto che 60 donne le avremmo ospitate in pochi secondi nelle nostre Diocesi in Italia ma non vogliono. Tutti quelli che vengono in carcere poi dicono ‘basta bambini in carcere’ ma i bambini continuano a restarci”. Cosi’ ildel carcere di, don Sandro Spriano, in un’intervista del Tg2000, il telegiornale di Tv2000, commentando il tragico episodio con protagonista una detenuta e i suoi due figli. “Un gesto del genere- ha aggiunto don Spriano- non era assolutamente prevedibile. Se vogliamo proteggerci da certi episodi, come pensa il ministro, dovremmo legare ogni donna in un posto con qualcuno di guardia davanti. Per buttare per terra due bambini ci vogliono pochi secondi. La donna non aveva dato segni ...