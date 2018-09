Campionati Europei di Tiro con l’Arco 3D | gli azzurri conquistano quattro finali per l’oro

Spal - Gomis da record : è il portiere con più clean sheet nei maggiori Campionati europei : Alfred Gomis sta vivendo un inizio di stagione da favola: infatti, è l’unico portiere nei cinque maggiori campionati europei ad aver terminato tre gare sulle quattro totali senza subire neanche un gol. E dire che le previsioni estive non lo davano neanche titolare fisso della formazione allenata da Semplici: Vanja Milinkovic-Savic, fratello di Sergej, spingeva per un posto da titolare dopo il trasferimento dal Torino. Un problema ...

La squadra Master dell'Accademia PDS si tuffa ai Campionati Europei : Con l'inizio di ottobre ripartirà la nuova stagione agonistica della squadra Master dell'Accademia PDS Terni - UISP Agonistica Orvieto. In realtà si tratta del proseguimento della stagione passata, ...

Tiro con l’Arco – Campionati Europei 3D - prima giornata di gare a Goteborg : tutti i risultati : Dopo la prima giornata l’Italia è già in cima alla classifica femminile a squadre e nelle due graduatorie dell’arco istintivo prima giornata di gara a Goteborg, in Svezia, per i Campionati Europei 3D. Oggi gli arcieri delle 4 divisioni in gara (compound, arco nudo, arco istintivo, longbow) hanno tirato le loro frecce sui primi 24 bersagli (sagome che raffigurano animali) posizionati in pendenza a distanze sconosciute. Domani, ...

Campionati Europei di scherma paralimpica : l’Italia sogna in grande - occhi puntati sull’attesissima Bebe Vio : Saranno tanti gli azzurri che punteranno a vincere una medaglia, i riflettori però saranno tutti puntati su Bebe Vio E’ tutto pronto al PalaDeSantis di Terni dove fino a domenica saranno di scena i Campionati Europei di scherma paralimpica 2018. Il Comitato organizzatore Terni 2018 ha predisposto ogni dettaglio per garantire la massima accoglienza ai 300 atleti provenienti da 20 Paesi del vecchio Continente. Adesso tocca agli atleti ...

Tiro con l’Arco - tutto pronto per i Campionati Europei 3D : tante aspettative per la Nazionale italiana : Da domani a sabato a Goteborg, in Svezia, vanno in scena i Campionati Europei 3D, una competizione che ha regalato all’Italia tante soddisfazioni nelle edizioni precedenti, per un totale di 41 podi in 5 edizioni L’Italia del 3D è pronta ad affrontare i Campionati Europei di Goteborg. Gli azzurri sono chiamati a continuare la tradizione della Nazionale in questo settore che ha portato alla Fitarco 41 medaglie in cinque edizioni. IL ...

La top 11 dei calciatori fedeli alla stessa maglia da almeno 10 anni nei principali 5 Campionati europei : Il capitano della Roma è il calciatore in attività, tra i principali campionati europei, con più stagioni disputate con la stessa maglia: 18. Il calciatore di Ostia guida questa speciale classifica, ...

Scherma - giovedì la conferenza stampa di presentazione dei Campionati Europei Paralimpici di Terni 2018 : La conferenza stampa sarà utile a presentare i Campionati Europei che si svolgeranno al PalaDeSantis di Terni dal 18 al 23 settembre Sarà la presentazione dei Campionati Europei di Scherma Paralimpica Terni 2018 l’oggetto della conferenza stampa convocata per giovedì 13 settembre 2018, alle ore 10.00, presso la Sala Monumentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in Largo Chigi 19 a Roma. La conferenza stampa sarà utile a ...

Badminton – Campionati Europei Junior - gli azzurrini pronti per la ventiseiesima edizione : Come da tradizione la manifestazione si aprirà con l’evento a squadre che vedrà gli azzurrini inseriti nel gruppo cinque dove saranno affrontate in ordine Finlandia, Israele e Germania Tutto pronto a Tallinn per i Campionati Europei Junior di Badminton che vedranno gli azzurrini protagonisti della rassegna continentale che giunge in Estonia per la prima volta alla sua 26esima edizione. Come da tradizione la manifestazione si aprirà ...

Tiro con l’Arco – Campionati Europei di Legnica - l’Italia chiude la rassegna con sei medaglie : L’Italia chiude i Campionati Europei di Legnica (Pol) vincendo il titolo continentale nel mixed team arco olimpico con Mauro Nespoli e Vanessa Landi Sei medaglie, una d’oro, quattro d’argento e una di bronzo. E’ questo il ricco bottino dell’Italia ai Campionati Europei di Legnica (POL) che pongono l’Italia al 3° posto nel medagliere, ma col maggior numero di podi conquistati. A guidare la classifica per Nazioni è la Russia (3 ...

Sci Nautico – Oggi al via i Campionati Europei U21 e Paralimpici in Francia : Campionati Europei U21 e Paralimpici al via Oggi in Francia Iniziano Oggi a Roquebrun su Argens i Campionati Europei Under 21 e Paralimpici, organizzati insieme come da consuetudine a dimostrazione della realizzata integrazione che atleti Paralimpici e normodotati vivono nell’ambiente dello sci Nautico. Tre le categorie paralimpiche in gara: Standing, Seated e Vision impaired. Gli azzurri convocati sono i lombardi Sabrina Bassi, Daniele ...

Ghisi - un cremonese ai Campionati Europei di sci nautico : CREMONA - Il cremonese Alberto Ghisi , campione plurimedagliato di sci nautico, ha concluso i campionati Italiani conquistando la medaglia di bronzo a un soffio dal secondo e per lui è arrivata la ...

Sci nautico – Campionati Europei Cablewake - l’Italia sbanca a Milano : Successo straordinario ai Campionati Europei Cablewake conclusi ieri a Milano: medaglia d’oro alla squadra italiana Dopo le medaglie conquistate mercoledì 15 agosto dai rider italiani in gara ai Campionati Europei Cablewake 2018: oro per i junior Claudia Pagnini e Riccardo De Tollis e per il veteran Piero Pierani, la competizione è proseguita con le prove delle categorie open e seated (paralimpica) e con altre vittorie azzurre e ...

Tiro con l’arco – Campionati Europei Para-Archery : Italia super con 3 ori - 3 argenti e 4 bronzi : L’Italia chiude gli Europei di Pilsen (Cze) al 2° posto nel medagliere dietro la Russia ma col maggior numero di podi (3 ori, 3 argenti, 4 bronzi). Bonacina e Panariello d’oro, Vaccaro e Virgilio d’argento, Pellizzari e Mijno di bronzo Straordinaria l’avventura azzurra agli Europei Para-Archery di Pilsen, in Repubblica Ceca. Dopo le 4 medaglie a squadre di ieri (1 oro, 1 argento, 2 bronzi), al termine delle sei ...