Campidoglio | Criticità Ponte Osa risolta nei tempi programmati

(Di venerdì 21 settembre 2018) Roma – Ildell’Osa sara’ interessato, dal 24 settembre fino al 6 ottobre, dalla fase finale dei lavori di ristrutturazione e per l’intero periodo sara’ interdetto al transito veicolare e pedonale. Si provvedera’ alla demolizione della sovrastruttura stradale e dei sottofondi per la realizzazione di travi longitudinali e trasversali e al getto di una soletta di ripartizione. Nel frattempo sono terminati gli interventi in alveo nel fosso dell’Osa, rendendo possibile ripristinare l’arco che aveva manifestato criticita’. “Il Dipartimento Simu (Lavori Pubblici) e’ stato tempestivo nell’affrontare questa particolare emergenza, intervenendo immediatamente sul posto e seguendo con molta attenzione tutte le fasi necessarie per il ripristino dell’opera d’arte stradale, dalla realizzazione del progetto alla ...