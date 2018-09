Calcio femminile | prima giornata Serie A 2018-2019 | Fiorentina-Atalanta Mozzanica 6-1

oasport

: Da quest'anno la Serie A femminile sarà trasmessa anche da Sky - ilPostSport : Da quest'anno la Serie A femminile sarà trasmessa anche da Sky - divinguarini : #serieafemminile, #Fiorentina a valanga sul #Mozzanica. Viola ok, all'esordio, ecco il programma del weekend. C'è l… - clusium16 : Riflettevo su una cosa (penso molto e questo a volte è un problema) Le mie relazioni con il mondo femminile le devo… -

(Di venerdì 21 settembre 2018) Che inizio per ladi Antonio Cincotta! Le viola, impegnate nell’anticipo del primo turno del campionato didi, hanno superato con un perentorio 6-1 l’mettendo in mostra un gioco brioso che non ha dato scampo alle bergamasche, ancora lontane dalla loro forma ideale visti i tanti cambiamenti di quest’annata, a partire dal tecnico Michele Ardito. Le gigliate, dunque, hanno vita facile, passando in vantaggio al 22′ con l’esperta Alia Guagni e trovando il raddoppio 7′ più tardi con Ilaria Mauro, scatenata in questo inizio di stagione dopo essersi messa in luce nel confronto di Champions League contro le danesi del Fortuna Hjorring. Buone notizie per il ct della Nazionale italiana Milena Bertolini, tra le osservatrici interessate del match del “Gino Bozzi”. Nella ripresa le toscane ...