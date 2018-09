Cagliari | troppa attesa in ambulatorio “Colpa del negro” Razzismo verso africano | la

Troppa attesa "per colpa di un negro" - proteste razziste all'ospedale di Cagliari : I pazienti sono in fila in un ambulatorio del san Giovanni di Dio di Cagliari, per ricevere la terapia per le cure palliative. Quando la dottoressa Maria Cristina Deidda, responsabile del day service, si allontana momentaneamente dal reparto per accompagnare un paziente di origine senegalese ad una consulenza specialistica da lei stessa richiesta. A quel punto qualcuno di spazientisce, e viene fuori un commento dal sapore razzista: "Ben quattro ...