calcioweb.eu

: #Cagliari, il progetto del nuovo stadio si aggiudica il premio #EcoTechGreen - CalcioWeb : #Cagliari, il progetto del nuovo stadio si aggiudica il premio #EcoTechGreen - Comune_Cagliari : RT @claudiamedd: #Cagliari #Ambiente La Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori per realizzazione di un #… - claudiamedd : #Cagliari #Ambiente La Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori per realizzazione… -

(Di venerdì 21 settembre 2018) Ildeldel, studiato insieme alla società Sportium, si e’to ilAward” come “Iconic Landscape”. Il, consegnato durante il Forum Internazionale, è organizzato da Paysage in collaborazione con il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori e punta al riconoscimento delle iniziative distintesi come esempi virtuosi di realizzazioni di infrastrutture che, tramite il verde, contribuiscono al miglioramento della città in cui sono inseriti. Ildelloè stato presentato da Sportium, su concept firmato dall’architetto Massimo Roj diCMR, uno dei soci fondatori di Sportium, è quello di realizzare una smart arena, perfettamente integrata nell’ambiente esterno.L'articolo, ildelsi ...