Broken Sword 5 – La Maledizione del Serpente disponibile da oggi su Nintendo Switch

Broken Sword 5 : The Serpent's Curse è in arrivo per Nintendo Switch : Broken Sword 5: The Serpent's Curse sarà lanciato per Nintendo Switch il 21 settembre, come annunciato da Revolution Software e Ravenscourt.Come segnala Videogamer, la versione Switch del superbo gioco di avventura sarà distribuita con un sacco di nuove funzionalità, tra cui un film Behind the Scenes e un'interfaccia completamente nuova."Switch è meravigliosamente accessibile e le avventure offrono l'esperienza di gioco portatile ideale", ha ...