Brexit | Tusk | ' Posizione Londra dura | ma compromesso è possibile'

Brexit - giorni decisivi : Tusk - “piano May non funzionerà”/ Premier Uk a Ue : “presto nuova proposta su Irlanda” : Caos Brexit , Tusk avvisa May: "Londra riveda la sua proposta , c'è poco tempo". Ultime notizie, la Premier Uk al negoziatore Barnier “nessuno faccia richieste inaccettabili"(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 17:10:00 GMT)

Brexit : Tusk - il piano May non funzionerà : ANSA, - ROMA, 20 SET - Il piano della premier britannica Theresa May per un accordo con l'Ue per la Brexit "non funzionerà" in alcuni punti chiave. Lo ha detto il presidente del Consiglio Ue Donald ...