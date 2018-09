Brexit Theresa May | “siamo in una situazione di impasse”

Brexit - Theresa May tira dritto : "Non stravolgerò il referendum" : La premier britannica Theresa May non cede di fronte agli ostacoli della Brexit e continua a sostenere l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea. All'indomani del vertice di Salisburgo, in cui doveva esserci un avvicinamento fra Londra e gli Stati Ue e che invece si è rivelato un nulla di fatto, la premier non sembra voler rinunciare, come voluto da alcuni governi, al risultato del voto popolare.Anzi, il primo ministro inglese sembra ...

Theresa May ingabbiata nella Brexit : "Ue porti rispetto. Nessun accordo è meglio di un cattivo accordo" : Nei negoziati tra Gran Bretagna e Ue sulla Brexit "siamo nell'impasse" e per Londra "Nessun accordo è meglio di un cattivo accordo". Lo ha detto la premier Theresa May in una dichiarazione all'indomani del vertice Ue di Salisburgo, da cui è uscita "umiliata" nella lettura unanime della stampa britannica. Il Governo britannico ha sempre trattato l'Unione Europea "con nient'altro se non rispetto" e "il Regno Unito si attende lo ...

Brexit - Theresa May : cara Ue - dirsi addio senza traumi : ... ma anche dopo l'uscita del nostro Paese sono determinata a mantenere una partnership quanto più stretta per ciò che riguarda l'economia e la sicurezza, poiché ritengo che questo sia nel migliore ...

Dove si decide davvero Brexit - e il destino di Theresa May - : Brexit non è più un confronto-scontro fra Unione europea e Regno Unito, forse non lo è mai stato, ma a due mesi dall'ultima data utile per chiudere un negoziato anche l'ultimo tentativo di ...

Brexit - Boris Johnson shock : "Theresa May mette una cintura esplosiva alla Gran Bretagna" : Mentre Alan Duncan, già suo vice agli Esteri, va oltre: Johnson stavolta stato "disgustoso", sbotta, profetizzandone "la fine della carriera politica". Un epilogo tutto da dimostrare, in effetti. Ma ...

Theresa May : Brexit senza un accordo non è la fine del mondo : Teleborsa, - La Brexit senza accordo non impensierisce Theresa May . Lo avrebbe detto il Premier britannico in un'intervista spiegando che se si verificasse l'ipotesi "non sarebbe poi la fine del ...

Brexit - la difficile partita di Theresa May : L'immigrazione è un motore essenziale dell'economia britannica. Un recente rapporto del Comitato consultivo sulla migrazione ha interpellato oltre 400 datori di lavoro sulla questione e la maggior ...

Brexit : perché Theresa May non può ottenere un buon accordo : Con l'UE in posizione di forza, all'Inghilterra non resta che cercare, con scarso successo, di limitare i danni

Theresa May si prende la Brexit : "Guiderò io i negoziati con l'Ue" : Theresa May rompe gli indugi: ai negoziati con l'Unione europea sulla Brexit ci penserà lei ed non il ministro per l'uscita del Regno Unito dall'Ue, Dominic Raab. La premier britannica, preoccupata dalle recenti evoluzioni sul negoziato con Bruxelles, ha deciso una soluzione drastica, limitando il potere del segretario di Stato per la Brexit, che farà le sue veci quando sarà opportuno. "È essenziale che il governo si organizzi nel modo più ...

Theresa May - Brexit : "Pronti a no-deal" : "Siamo pronti per uno scenario no-deal". Così il premier inglese Theresa May sulla Brexit affermando che

Brexit, Ue: "Pronti anche a nessun accordo". In caso di no-deal potrebbe servire il visto per andare in Gran Bretagna (e viceversa).

Brexit, Theresa May: "Trump mi ha detto di fare causa alla Ue"