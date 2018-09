Brexit | ministro Gb | o Ue accetta compromesso o sarà no deal

Ministro per la Brexit : 'Gb fuori da Ue a marzo in ogni scenario' : I negoziati fra Gran Bretagna e l'Ue sulla Brexit sono entrati nella fase finale. "Qualsiasi sarà lo scenario, il Regno Unito lascerà comunque l'Unione a marzo del prossimo anno", ha detto il Ministro ...

Brexit - Jeremy Hunt neo ministro Esteri : 22.44 Nominato il nuovo ministro degli Esteri del Regno Unito, dopo le dimissioni di Boris Johnson: l'uomo scelto un po' a sorpresa dalla premier Theresa May è Jeremy Hunt , finora ministro della Sanità. Hunt è considerato un tory 'moderato' sul dossier europeo, oltre che una figura leale verso la premier, mentre Johnson è uno dei capofila degli euroscettici. Le sue dimissioni in polemica con la svolta negoziale più soft sulla Brexit annunciata ...

Brexit. GB - si dimette ministro Davis : 03.55 Il segretario per la Brexit, Davis, si è dimesso dall'esecutivo di May insieme ai sottosegretari Baker e Braverman. La decisione, resa nota da Bbc e Guardian, è stata presa dopo che May si è garantita il sostegno del governo al suo piano di uscita dall'Ue,piano troppo morbido per i sostenitori della Brexit. Secondo fonti citate dal Guardian, Davis ha detto di non poter sostenere la linea decisa dal governo venerdì che prevede la ...