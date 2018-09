Brexit | May | ' Nessun accordo è meglio di un cattivo accordo'

Brexit - May : un non accordo è meglio di un cattivo accordo : La premier britannica Theresa May chiede all’Ue delle alternative alle proposte finora fatte sulla Brexit e conferma che «nessun accordo è meglio di «un cattivo accordo». Lo ha dichiarato nel suo discorso all’indomani del vertice informale del Consiglio europeo di Salisburgo in cui si è usciti senza alcun avvicinamento sulla Brexit tra Londra e Bru...

Theresa May ingabbiata nella Brexit : "Ue porti rispetto. Nessun accordo è meglio di un cattivo accordo" : Nei negoziati tra Gran Bretagna e Ue sulla Brexit "siamo nell'impasse" e per Londra "Nessun accordo è meglio di un cattivo accordo". Lo ha detto la premier Theresa May in una dichiarazione all'indomani del vertice Ue di Salisburgo, da cui è uscita "umiliata" nella lettura unanime della stampa britannica. Il Governo britannico ha sempre trattato l'Unione Europea "con nient'altro se non rispetto" e "il Regno Unito si attende lo ...

Brexit - "MAY DAY" : I PROBLEMI DELLA PREMIER: BREXIT, "May Day": tutti i PROBLEMI e le critiche alla PREMIER Uk. Ultime notizie dopo la bocciatura dei leader Ue: "falchi" Tory, "l'Europa ha umiliato la proposta DELLA leader inglese"

Ora May è nei guai - con Brexit : I leader europei hanno inaspettatamente bocciato il piano della prima ministra britannica, che ora si trova in una posizione molto complicata The post Ora May è nei guai, con Brexit appeared first on Il Post.

Brexit - scontro Ue-May : "C'è solo il mio piano": Caos Brexit, Tusk avvisa May: "Londra riveda la sua proposta, c'è poco tempo". Ultime notizie, la premier Uk al negoziatore Barnier "nessuno faccia richieste inaccettabili"

Brexit - GIORNI CRITICI : MAY - "C'È SOLO IL MIO PIANO": Caos BREXIT, Tusk avvisa May: "Londra riveda la sua proposta, c'è poco tempo". Ultime notizie, la premier Uk al negoziatore Barnier "nessuno faccia richieste inaccettabili"

Brexit - May : nuova proposta - molto lavoro : 18.00 La premier britannica May annuncia "presto nuove proposte" sul futuro dei confini tra Irlanda e Irlanda del Nord, in risposta alle riserve dell'Ue sul negoziato per la Brexit. "Resta ancora molto lavoro da fare", afferma May. Aggiunge che tuttavia a Londra ci si prepara anche a uno scenario senza accordo con la Ue. "Ottobre è il momento della verità",dice il presidente della Commissione europea Juncker. "Abbiamo bisogno di una ...

Brexit : May - mio piano unica soluzione : ANSA, - LONDRA, 20 SET - La premier britannica Theresa May ha difeso il suo piano negoziale per un accordo sulla Brexit, come "l'unica proposta seria e credibile" sul tavolo. Citata dai media ...

Brexit - giorni decisivi : Tusk - "piano May non funzionerà": Caos Brexit, Tusk avvisa May: "Londra riveda la sua proposta, c'è poco tempo". Ultime notizie, la Premier Uk al negoziatore Barnier "nessuno faccia richieste inaccettabili"

Brexit : Tusk - il piano May non funzionerà : ANSA, - ROMA, 20 SET - Il piano della premier britannica Theresa May per un accordo con l'Ue per la Brexit "non funzionerà" in alcuni punti chiave. Lo ha detto il presidente del Consiglio Ue Donald ...

Brexit - May : non ci sarà mai un secondo referendum : La premier britannica Theresa May sostiene che la Gran Bretagna uscirà dall'Unione Europea a marzo mentre il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker , assicura che l'accordo con l'Ue ...

Brexit - May : 'Anche l'Ue dovrà evolvere la sua posizione' : La premier britannica Theresa May ha risposto alle critiche europee al piano del suo governo per la Brexit sottolineando che anche l'Ue deve mostrare di essere pronta a un compromesso. Arrivando alla ...

Brexit - Juncker frena la May : "L'accordo con l'Ue lontano" : L'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito sulla Brexit "è lontano". A dirlo è il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, a Salisburgo prima della cena del vertice informale dei capi di Stato e di governo del blocco comunitario. E se Juncker dice che l'accordo è lontano e l'Ue chiede a Londra maggiori sforzi, la premier britannica Theresa May passa la palla agli europei e si augura che siano loro a "evolvere la loro ...