Brexit | May | “Nessun accordo è meglio di un cattivo accordo” Corbyn | “E’ incapace di

Brexit la strada si fa più in salita. May : "Siamo in impasse" : La premier inglese Theresa May in un intervento al Downing Street, all'indomani del vertice Ue di Salisburgo , parla di "impasse" riferendosi ai negoziati sulla Brexit tra Regno Unito e Unione europea.

Brexit - Theresa May tira dritto : "Non stravolgerò il referendum" : La premier britannica Theresa May non cede di fronte agli ostacoli della Brexit e continua a sostenere l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea. All'indomani del vertice di Salisburgo, in cui doveva esserci un avvicinamento fra Londra e gli Stati Ue e che invece si è rivelato un nulla di fatto, la premier non sembra voler rinunciare, come voluto da alcuni governi, al risultato del voto popolare.Anzi, il primo ministro inglese sembra ...

Theresa May ingabbiata nella Brexit : "Ue porti rispetto. Nessun accordo è meglio di un cattivo accordo" : Nei negoziati tra Gran Bretagna e Ue sulla Brexit "siamo nell'impasse" e per Londra "Nessun accordo è meglio di un cattivo accordo". Lo ha detto la premier Theresa May in una dichiarazione all'indomani del vertice Ue di Salisburgo, da cui è uscita "umiliata" nella lettura unanime della stampa britannica. Il Governo britannico ha sempre trattato l'Unione Europea "con nient'altro se non rispetto" e "il Regno Unito si attende lo ...

I leader europei hanno inaspettatamente bocciato il piano della prima ministra britannica, che ora si trova in una posizione molto complicata

Brexit - May : nuova proposta - molto lavoro : 18.00 La premier britannica May annuncia "presto nuove proposte" sul futuro dei confini tra Irlanda e Irlanda del Nord, in risposta alle riserve dell'Ue sul negoziato per la Brexit. "Resta ancora molto lavoro da fare", afferma May. Aggiunge che tuttavia a Londra ci si prepara anche a uno scenario senza accordo con la Ue. "Ottobre è il momento della verità",dice il presidente della Commissione europea Juncker. "Abbiamo bisogno di una ...