Brasile | che botta del ct Tite a Douglas Costa | “non l’ho convocato per due motivi | ecco

Juventus - Douglas Costa triplo ko : distorsione alla caviglia e distrazione muscolare. Fuori anche dal Brasile! : Douglas Costa- Non c’è pace per Douglas Costa. L’attaccante brasiliano, durante il match di mercoledì sera ha riportato un doppio infortunio: distorsione alla caviglia e distrazione agli adduttori. Un doppio infortunio che va ad unirsi alla squalifica di 4 giornate in campionato e addirittura all’esclusione dalla Nazionale brasiliana. Tite esclude l’attaccante dal Brasile Non solo […] L'articolo Juventus, Douglas ...

Brasile - Tite punisce Douglas Costa : "Quello che ha fatto in campionato ha mostrato poca disciplina" : Diramate le convocazioni del ct per le amichevoli con Arabia Saudita e Argentina: Alex Sandro e Miranda gli unici "italiani"

Volley - Mondiali 2018 : Russia e Brasile - ora non si scherza più. Iran-Polonia e Argentina-Slovenia cruciali : le partite di oggi : IRAN vs POLONIA , ore 19.30, Pool D a Varna, : Scontro diretto per il primo posto: i persiani blinderebbero il primato in caso di clamorosa vittoria, i Campioni del Mondo lo ipotecherebbero ma poi ...

Volley - Mondiali 2018 : Russia e Brasile - ora non si scherza più. Iran-Polonia e Argentina-Slovenia cruciali : le partite di oggi : oggi lunedì 17 settembre si disputano otto partite ai Mondiali 2018 di Volley maschile. Giornata davvero scoppiettante e avvincente, con il ritorno in campo del Brasile e della Russia. Vediamo nel dettaglio quali sono le partite che ci aspettano. EGITTO vs OLANDA (ore 16.00, Pool B a Ruse): L’Olanda è la grande rivelazione di questi Mondiali, ha sconfitto le corazzate Francia e Brasile e ora ha addirittura la chance di chiudere in ...

Volley - Mondiali 2018 : Brasile e Polonia vittoriose su Egitto e Cuba - Campioni Olimpici e Mondiali con qualche ombra : Due partite nella serata bulgara ai Mondiali 2018 di Volley maschile con la discesa in campo di Brasile e Polonia. Campioni Olimpici e Campioni del Mondo vittoriosi ma senza impressionare più di tanto. Brasile-Egitto 3-0 (25-17; 25-22; 25-20), Pool B a Ruse Doveva essere una partita semplice per i Campioni Olimpici e il risultato parla chiaro ma i Faraoni hanno sempre tenuto il campo fino al secondo time-out tecnico nei vari set, poi i ...

ARGENTINA E Brasile - AMICHEVOLI NAZIONALI/ Video - Cuadrado e Dybala posano insieme a maglie invertite! : L'ARGENTINA e il BRASILE scendono in campo per AMICHEVOLI rispettivamente contro Colombia ed El Salvador. Pari per l'albiceleste con Icardi in campo, carioca a valanga.(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 16:56:00 GMT)

Amichevoli Nazionali : pareggio tra Colombia ed Argentina - dominio del Brasile : Si sono giocate nelle notte alcune interessanti Amichevoli della Nazionali, continua il momento non entusiasmante dell’Argentina che non è riuscita a sfondare nella gara contro la Colombia, in campo Icardi che ha recuperato dall’infortunio ma che non è riuscito ad essere decisivo, nella ripresa è entrato anche lo juventino Dybala. Tutto facile per il Brasile contro El Salvador, in gol tra gli altri anche Neymar e Coutinho. Usa ...

Amichevole - Brasile-El Salvador 5-0 : Neymar supera Pelé - doppietta per Richarlison al debutto : Il Brasile festeggia il record di Neymar. EPA Sembra lo scontro tra una squadra di Serie A contro una di Serie D. Ed è questa, la fotografia dell'Amichevole Brasile-El Salvador 5-0: reti di Neymar su ...

Il Brasile cede 25 veicoli corazzati all'Uruguay ma serve il placet degli USA : perchè? - : Il Senato Federale del Brasile ha adottato una mozione che consente al ministero della Difesa di donare al governo uruguaiano 25 carri armati leggeri M41 appartenenti all'esercito brasiliano. Ma nel ...

Brasile - Firmino-Neymar : 2-0 agli USA in amichevole : Il Brasile è tornato in campo a poco più di due mesi dalla grande delusione del Mondiale di Russia in cui i verdeoro sono stati eliminati dal Belgio nei quarti di finale. Non era certamente una corazzata la nazionale degli Stati Uniti che, tra l'altro, aveva 'bucato' la qualificazione al recente torneo iridato, ma l'essenziale era ripartire bene dopo una fase finale della Coppa del Mondo alla quale i brasiliani erano arrivati con ben altre ...

Amichevoli internazionali : l’Argentina vince - in gol Simeone - bene anche il Brasile : Argentina e Brasile riprendono il loro cammino dopo un Mondiale non certo positivo in Russia: Simeone va in rete per Scaloni Esordio vincente per il ct ad interim dell’Argentina Lione Scaloni che sconfigge con un netto 3-0 il modesto Guatemala in un match amichevole disputato a Los Angeles. Di Martinez su rigore al 27′, Lo Celso al 35′ e Simeone al 44′ le reti dell’albiceleste. Facili successi anche per ...

Amichevoli internazionali - 3-0 dell'Argentina al Guatemala : in gol Simeone. Il Brasile batte 2-0 gli USA : Nazionali sudamericane protagoniste nella notte di Amichevoli internazionali: la nuova e giovane Argentina guidata da Scaloni, priva di Messi, è scesa in campo contro il Guatemala a Los Angeles. Per ...

Amichevole - Usa-Brasile 0-2 : Firmino e Neymar regalano la vittoria alla Seleçao - bene D. Costa : vittoria della superiorità tecnica e della squadra più esperta. Il Brasile inizia il ciclo post-mondiale con un tranquillo 2-0 sugli Stati Uniti davanti a 32.849 spettatori nell'Amichevole al MetLife ...

Neymar è il nuovo capitano del Brasile : 'Una responsabilità che mi farà bene' : Credevamo di poter diventare campioni del mondo, ma non è stato possibile" ha detto il giocatore del Barcellona in conferenza stampa. Critiche mondiali Durante i Mondiali, sono stati frequenti gli ...