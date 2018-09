«Bra mo dal desiderio di vincere ancora»

20 Trucchi Ingegnosi Che SemBrano Provenire Direttamente Dal Futuro : Piccole e grandi esigenze che la scienza cerca di soddisfare facendo ricorso alle conoscenze accumulate nel corso di tutta l'esperienza umana. Eppure, alle volte, basta semplicemente ricorrere alla ...

Giovanni Cottone : "Matrimonio con Valeria Marini? SemBrava un mercato"/ “Io lontano dal suo mondo” : Giovanni Cottone: “Valeria Marini mi ha sposato per interesse”. Ultime notizie, l'ex marito della showgirl a Storie Italiane: "La amavo, non so perchè mi abbia lasciato"(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 17:09:00 GMT)

Si avventa sul cane per salvare la nipotina di 2 anni - Lisa viene sBranata dal suo pitbull : La 49enne ha tentato di sottrarre la piccola ala furia del cane ma è stata aggredita e uccisa dall'animale che teneva come cane da guardia. La nipotina ha riportato ferite serie ma non è in pericolo di vita.Continua a leggere

"Dal TAR una vittoria che alimenta la speranza” Bracco : "Per una volta la Natura vince" : L'Aquila - Oltre ventimila metri cubi di cemento che si sarebbero potuti riversare nel cuore del Parco Sirente Velino in piena area protetta sono stati fermati dalla giustizia amministrativa. Il TAR dell'Abruzzo, grazie alla tenacia e determinazione messa in campo da alcune associazioni ambientaliste tramite la presentazione di un documentato ricorso, ha sostanzialmente sentenziato che la tutela e conservazione sia dei SIC (Siti di ...

Rebibbia - morte cereBrale per il bimbo gettato dalle scale dalla madre : Era stato portato in ospedale in codice rosso e le sue condizioni apparivano già gravissime. Il bimbo di due anni, che ieri è stato gettato giù dalle scale dalla mamma, una 33enne di origini tedesche, detenuta nel carcere di Rebibbia, non sembra avere speranze di salvezza, dato che ne è stata accertata la morte cerebrale.I dottori del Bambin Gesù hanno dichiarato, nell'odierno bollettino medico dell'ospedale, che "le condizioni del bimbo sono ...

I Negramaro dal chitarrista in ospedale. 'Stamattina lo abbiamo abBracciato' : Momento molto toccante oggi in ospedale per i Negramaro , che stanno facendo i conti da ieri con le condizioni di salute di Emanuele 'Lele' Spedicato , il loro chitarrista, ricoverato e intubato in ...

Chi è Laura Bragato? Dal presunto flirt con Cristiano Ronaldo a tentatrice di Temptation Island Vip [GALLERY] : Laura Bragato, la sexy influencer: dagli scatti hot con le magliette dei calciatori al ruolo di tentatrice in Temptation Island Vip Le riprese sono terminate e inizia finalmente lo spettacolo! Andrà in onda questa sera la prima puntata di Temptation Island Vip. 11 tentatrici e altrettanti tentatori cercheranno di mettere alla prova le coppie di fidanzati che hanno deciso di partecipare al programma. C’è chi arriva con diversi dubbi, ...