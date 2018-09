Botte al compagno di cella | ma l' omicida viene assolto

Choc nel Casertano - abusi - Botte e marchiata a fuoco dal compagno : arrestato : È rimasta per tre giorni in balia del compagno violento, subendo da quest'ultimo abusi sessuali e pestaggi continui che le hanno procurato fratture e contusioni, fino ad essere marchiata a fuoco sul ...

