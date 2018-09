Borse europee | aprono in rialzo su scia record Wall Street

Nuove tensioni tra America e Cina. Le Borse europee le ignorano : Milano. A conclusione di una lunga serie di indiscrezioni sui media e di tweet, ieri sera il presidente America no Donald Trump ha dichiarato che a mercati chiusi ci sarebbe stato un annuncio in materia di dazi. Ma nonostante ciò, Wall Street ha reagito meglio del previsto, dopo lo scivolone di inizi

Piazza Affari e Borse europee previste in leggero rialzo in avvio - attenzione a Fca : Nella prima riunione dopo la pausa estiva, la banca centrale giapponese ha confermato la sua politica monetaria di tassi ultra bassi e acquisti bond.

Borse europee poco mosse in apertura - spread a 229 punti : Borse europee poco mosse in apertura . A Parigi l'indice Cac segna -0,02% a 5.362,94 punti ; a Francoforte l'indice Dax registra +0,09% a 12.168,20 punti ; a Milano l'indice Ftse Mib apre a +0,02%. La ...

Borse europee : chiudono in calo - Milano in controtendenza; spread in calo a 241 punti : Le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina preoccupano gli investitori, soprattutto alla luce delle nuove indiscrezioni secondo cui Trump annuncerà ulteriori dazi sui prodotti cinesi per 200 ...