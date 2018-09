Borsa Tokyo apre in rialzo - +0 - 70% - : ANSA, - Tokyo, 21 SET - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi col segno più nell'ultimo giorno della settimana, in scia all'ultimo record fatto segnare nella notte a Wall Street e le aspettative di un ...

Borsa Tokyo apre in rialzo - +0 - 70% - : ANSA, - Tokyo, 21 SET - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi col segno più nell'ultimo giorno della settimana, in scia all'ultimo record fatto segnare nella notte a Wall Street e le aspettative di un ...

Borsa. Tokyo in apertura segna +0 - 70% : 02.36 La Borsa di Tokyo inizia gli scambi con il segno più nell'ultimo giorno della settimana, in scia all'ultimo record fatto segnare nella notte a Wall Street e le aspettative di un attenuarsi delle tensioni sul commercio internazionale tra Cina e Stati Uniti. L'indice Nikkei registra un progresso dello 0,70% a quota 23.839,83, aggiungendo 164 punti. Sul fronte valutario lo yen è poco variato sul dollaro a 112,40 e sulla moneta unica a quota ...

Borsa : Tokyo - chiusura piatta - +0 - 01% - : ANSA, - Tokyo, 20 SET - La Borsa di Tokyo termina la seduta piatta, dopo la conferma dei terzo mandato del premier nipponico Shinzo Abe, con gli investitori che fanno scattare le prese di profitto in ...

Tokyo - la Borsa chiude piatta : indice Nikkei guadagna lo 0 - 01% : La Borsa di Tokyo termina la seduta piatta, dopo la conferma dei terzo mandato del premier nipponico Shinzo Abe, con gli investitori che fanno scattare le prese di profitto in seguito ai recenti ...

Borsa : Tokyo - chiusura piatta - +0 - 01% - : ANSA, - Tokyo, 20 SET - La Borsa di Tokyo termina la seduta piatta, dopo la conferma dei terzo mandato del premier nipponico Shinzo Abe, con gli investitori che fanno scattare le prese di profitto in ...

Borsa di Tokyo chiude piatta - Nikkei guadagna 0 - 01% : Borsa di Tokyo chiude piatta, Nikkei guadagna 0,01% – La Borsa di Tokyo ha chiuso piatta. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, quasi tutta in territorio positivo, ha registrato 23.674,93 punti, con un guadagno di appena 2,41 punti, pari allo 0,01 per cento. In apertura l’indice ha registrato 23.752,79 punti, salendo nel pomeriggio fino a 23.781,75 punti, il livello più alto della giornata, e scendendo ...

Borsa Tokyo cauta - Nikkei +0 - 34% : 3.41 La Borsa di Tokyo avvia gli scamb all' insegna della cautela,mentre appaiono i timori di una nuova instabilità tra Cina e Stati Uniti dopo l'annuncio del fondatore di Alibaba, Jack Ma, di non poter mantenere la promessa di creare un milione di posti di lavoro negli Usa L'indice Nikkei segna una lieve variazione positiva dello 0,34% a quota 23.753,67. Sul fronte valutario lo yen si deprezza sul dollaro a un livello di 112,30 e sull'euro a ...

Borsa di Tokyo chiude in deciso rialzo nel giorno della BoJ : Nella prima riunione dopo la pausa estiva, la banca centrale giapponese ha confermato la sua politica monetaria di tassi ultra bassi e acquisti bond, come da attese. L'indice Nikkei ha terminato gli ...

Borsa : prosegue corsa Asia - Tokyo +1 - 2% : ANSA, - MILANO, 19 SET - prosegue il rimbalzo iniziato ieri delle principali Borse di Asia e Pacifico, dopo una lunga serie di segni meno, in concomitanza con l'avvio della riunione di politica ...

Tokyo - la Borsa chiude in rialzo : indice Nikkei su dell'1 - 05% : Seduta positiva per la Borsa di Tokyo. Al termine degli scambi l'indice Nikkei al termine degli scambi mostra un progresso dell'1,05% attestandosi a quota 23.686 punti.

Borsa di Tokyo ancora netto rialzo - Nikkei guadagna 1 - 08% : Borsa di Tokyo ancora netto rialzo, Nikkei guadagna 1,08% – La Borsa di Tokyo anche oggi ha chiuso in netto rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio positivo, ha registrato 23.672,52 punti, con un guadagno di 251,98 punti, pari all’1,08 per cento. In apertura l’indice ha registrato 23.754,96 punti, salendo subito dopo la pausa fino a 23.842,05 punti, il livello più alto della ...

Borsa : Tokyo - apertura in netto rialzo : ANSA, - Tokyo, 19 SET - La Borsa di Tokyo inizia la seduta in netto rialzo, in scia alla chiusura positiva a Wall Street e mentre si attenuano i timori di una escalation sul commercio globale dopo i ...

Borsa Tokyo : Nikkei balza dell'1 - 4% - snobba tensioni commerciali Usa-Cina : Il Paese guarda anche alla continuita' sul fronte della politica economica in attesa della riconferma del premier Shinzo Abe alle elezioni per la presidenza del partito venerdi'. L'indice Nikkei ha ...