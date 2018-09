Borriello da Ibiza | La gente parla | ma qui progetto serio e io sono

Ibiza - Borriello non ci sta : “Qui non solo discoteche - il progetto è serio” : Intervistato da Cadena Cope, Marco Borriello ha tenuto a precisare come l’avventura iniziata con la maglia dell’Ibiza sia legata a un progetto importante: “Ibiza non è solo discoteche, ha un futuro anche in ambito sportivo. Questo è un progetto serio, si sta costruendo qualcosa che prima non esisteva, il mio obiettivo è aiutare con la mia esperienza e con tutto ciò che posso dare“. L’ex attaccante di Genoa, ...

Borriello racconta la sua Ibiza : “non è solo discoteche” : Marco Borriello ha deciso di legare il suo finale di carriera all’Ibiza, una società in rampa di lancio in un luogo da favola “Ibiza non è solo discoteche, ha un futuro anche in ambito sportivo. Questo è un progetto serio, si sta costruendo qualcosa che prima non esisteva, il mio obiettivo è aiutare con la mia esperienza e con tutto ciò che posso dare”. Marco Borriello parla così della sua avventura in Spagna in una ...

Ibiza - debutto amaro per Borriello : sconfitta e niente gol : Sperava in un esordio decisamente diverso, Marco Borriello. E invece la sua prima partita con la maglia dell'Ibiza coincide con una sconfitta in casa e con una prestazione che non lascia il segno: la ...

A casa Borriello a Ibiza : "Cambio vita - ora voglio dei figli" : Alle 3 del pomeriggio, quando il sole lassù sembra aver parcheggiato davanti a Villa Margherita e il mare laggiù offre ogni gradazione possibile del blu, tutto è più chiaro. Marco Borriello allunga lo ...

Borriello a Sky : 'Ibiza progetto serio. Locali? Basta - mi sono stufato' : Penso però che qualcosina posso ancora darla , lo sento nelle gambe e nella voglia che ho negli allenamenti", ha proseguito Borriello a Sky Sport. "Locali? Ormai mi sono stufato" Borriello poi ...

Borriello e la scelta dell’Ibiza : “se ci sono distrazioni sull’Isola? Sono stanco dei locali” : Marco Borriello ha spiegato i motivi che lo hanno spinto ad approdare all’Ibiza nella terza serie spagnola “Non Sono sposato, ma ho una carriera alle spalle di locali e mi Sono stufato, devo dire la verità. Oggi si va a riposare, si sta con le famiglie e domani ci si ritrova presto. Il bello di questo posto è che la mattina ti alleni presto poi puoi andare in spiaggia con gli amici a rilassarti e goderti la vita. E’ il valore ...

Borriello : 'A Ibiza c'è un progetto serio' : ' Ero venuto qui a rilassarmi e mi sto portando a casa un sacco di pressioni - scherza ai microfoni di Sky Sport - La gente ora si aspetta tanto, a livello mediatico si è fatto tanto rumore ma siamo ...

L'esordio di Marco Borriello a Ibiza in diretta su Sky : Una nuova vita che Sky Calcio Show racconterà in diretta. L’esordio di Marco Borriello con l’Ud Ibiza verrà documentato dalle telecamere del programma di Alessandro Bonan, in onda domenica a partire dalle 14.La nuova squadra del calciatore napoletano, militante in terza categoria, sarà impegnata in casa col Club Deportivo Badajoz. Le immagini del match, con inizio previsto a mezzogiorno, verranno mostrate in apertura di trasmissione. ...

Marco Borriello - dopo la morte di Astori decide di andare a Ibiza : 'La vita va goduta' : 'Godersi la vita' è questo il motto di Marco Borriello che, dopo la morte di Davide Astori lo scorso marzo, ha assunto ancora più significato. È proprio l'ex attaccante Spal, in un'intervista alla ...

Borriello : 'La morte di Astori mi ha cambiato - ho iniziato a godermi la vita. Ho scelto Ibiza perché...' : ... dove c'è il sole, il mare e ci si può divertire, è un'isola completa, con un aeroporto internazionale e adesso speriamo di portare anche qualche evento con lo sport'.

Borriello si racconta : “la bella vita - l’Ibiza e l’insegnamento di Davide Astori” : Marco Borriello ha spiegato la propria decisione di approdare in quel di Ibiza per continuare a giocare a calcio ma non solo: una scelta di vita Marco Borriello ha deciso di lasciare il calcio italiano per giocare ad Ibiza, nell’isola che di fatto lo ha adottato non solo per le vacanze estive. Il calciatore viene da un’annata non certo positiva, condizionata da problemi fisici e di ambientamento alla Spal. Adesso però ...

Calciomercato - Borriello : 'Vi spiego perché ho scelto l'UD Ibiza' : C'è tutto, adesso speriamo di portare qualche evento che ha a che fare con lo sport Infine spiega ancora la sua scelta: Da giovani si è egoisti, ambiziosi e si cerca il denaro. Nella scorsa stagione ...

Borriello : 'Proveremo a portare Ibiza ad altissimi livelli. Avrei voluto fare la carriera di Cristiano Ronaldo' : ... dove c'è il sole, il mare e ci si può divertire, è un'isola completa, con un aeroporto internazionale e adesso speriamo di portare anche qualche evento con lo sport". E conclude "l'Ibiza a livello ...

Marco Borriello/ “Stavo pensando di lasciare il calcio - ora scrivo la storia di Ibiza” (La Vita in Diretta) : Marco Borriello a La Vita in Diretta: “Stavo pensando di lasciare il calcio, ora scrivo la storia di Ibiza”. E sulla morte di Davide Astori spiega: “Ora prendo le cose più alla leggera”(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 18:02:00 GMT)