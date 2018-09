Boccia | sarebbe stato meglio detassare il lavoro dei giovani

Pd - Boccia : “Scioglierlo? Folle - specie se pensato da gruppo delegittimato. Congresso dopo le europee? Sarebbe un golpe” : “Pd da sciogliere e da rifondare? Non esiste per nulla al mondo. Io personalmente mi ci metterò col corpo contro. E’ un’idea semplicemente Folle, tanto più se proviene addirittura da un gruppo dirigente delegittimato. Il Pd è una grande comunità politica di persone in carne e ossa, non ha proprietari e non è una società per azioni. Nessuno può pensare di sciogliere il Pd e poi salvare se stesso“. Così, ai microfoni di ...