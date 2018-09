Beyoncé è una strega Ha ucciso il mio gatto in un rituale Le accuse della

Foto e ringraziamenti di Beyoncé per un compleanno monumentale - dai figli al tour - davanti ad una torta in Sardegna : In vacanza a La Maddalena in Sardegna per celebrare il suo 37° compleanno insieme a Jay-Z, Beyoncé ha voluto rilasciare un commento pubblico manifestando tutta la sua gratitudine per quanto ottenuto nell'ultimo anno, dai successi sul palco alle realizzazioni personali come moglie e madre. Dopo aver dato alla luce i gemelli Rumi e Sir, aver pubblicato un album congiunto col marito ed essere tornata in tour mondiale passando anche dall'Italia ...

Beyoncé compie 37 anni. Ma per sua mamma resta sempre una bambina : «Buon compleanno alla persona col cuore più generoso che ci sia». Così Tina Knowles, mamma di Beyoncé, fa gli auguri alla figlia che oggi, 4 settembre, compie 37 anni. Un tenero messaggio al fianco di una foto che ritrae la regina del pop quando aveva appena 4 mesi: «All’epoca non riuscivo a controllare l’entusiasmo, l’orgoglio e l’amore che provavo guardandoti. Sei così brillante che riesci a rendere migliore qualsiasi cosa tocchi. A volte non ...

Beyoncé e Jay-Z hanno consegnato a sorpresa una borsa di studio di 100.000 dollari a un ragazzo del pubblico dello show di Orlando : La faccia del ragazzo vale più di mille parole <3

Beyoncé ha trasformato una caduta sul palco in un passo di danza : Solo Queen B poteva riuscirci

Beyoncé e Jay-Z aggrediti ad Atlanta durante una delle tappe di OTR Tour : il video : Beyoncé e Jay-Z aggrediti ad Atlanta hanno vissuto momenti di panico durante uno dei momenti finali del live che hanno tenuto nell'ambito di OTR Tour al Mercedes-Benz Stadium. L'individuo è salito sul palco con il solo intento aggredire i due artisti. Sul finale, nel momento in cui Beyoncé e Jay-Z hanno portato sul palco Apeshit, l'uomo è salito sul palco con una certa disinvoltura, dirigendosi alla volta della coppia con un atteggiamento ...

Beyoncé e Jay-Z : negli Stati Uniti è stata proclamata una giornata in loro onore : A farlo è stato il governatore del Minnesota

Beyoncé su Vogue America per September Issue - una rivincita attesa 21 anni : l’articolo integrale scritto da lei : Beyoncé su Vogue America è la protagonista di September Issue. Non ha solo scelto il fotografo per l'immagine di copertina e poi selezionato le immagini da utilizzare nel magazine ma ha anche voluto scrivere l'articolo in prima persona. Beyoncé racconta Beyoncé su Vogue America attraverso un lungo articolo in cui parla della sua vita, del suo corpo e di molto altro. L'articolo integrale è disponibile sul sito di Vogue America e qui sotto vi ...

Beyoncé : 'Vi racconto il dolore per una gravidanza a rischio e l'accettazione del mio corpo imperfetto' : Stavo ancora allattando al seno quando ho fatto gli spettacoli di Revel ad Atlantic City nel 2012 ha continuato Beyoncé Dopo i gemelli, ho inziiato a vedere le cose in modo molto diverso'. Sir Carter ...

“Beyoncé ruba sempre alle donne di talento” - l’accusa di antifemminismo e ipocrisia per una coreografia : Non ha usato giri di parole Azealia Banks per accusare Beyoncé di aver copiato le sue idee e di essere adusa a simili comportamenti. La rapper, che è nota per le sue prese di posizione particolarmente controverse espresse con toni piuttosto enfatici sui social network, è tornata a parlare di Beyoncé, che era già finita nel suo mirino in passato (nel 2016 aveva dichiarato di non considerarla un'artista ma uno sciacallo). Stavolta ...

Beyoncé pubblica una foto dei gemelli Rumi e Sir e ti scioglierai vedendo quanto sono cresciuti : Stupendi

Beyoncé e Jay-Z in Italia si prendono una bella standing ovation mentre escono dal ristorante : Applausi in strada

Laura Pausini - nessuna polemica con Beyoncé : "Battuta travisata" : "polemica inventata in rete con Beyoncé". Il management di Laura Pausini rompe il silenzio dopo il polverone web scatenato dalla battuta della cantante al concerto di domenica al Circo Massimo...

Laura Pausini - prima donna live al Circo Massimo - scherza : 'Beyoncé mi fa una pippa' : Nelle ultime ore, spopola online la notizia di Gossip che vede la cantante italiana più amata al mondo ed interprete del singolo 'E.STA.A.TE', Laura Pausini, lanciare pubblicamente diverse battute al veleno, rivolte all'ex cantante delle 'Destiny's Child' nonché moglie di Jay-Z, Beyoncé Knowles. Laura segna un nuovo record, da imperatrice di Roma A tenere banco nel mondo del Gossip made in Italy, questa settimana, è soprattutto la notizia che ...

Laura Pausini : 'Beyoncé mi fai una pippa'. Poi il suo staff precisa : una battuta - sono amiche : Qualcuno le giudica parole offensive, altri ci scherzano sopra. C'è addirittura chi non ci crede: 'è un fake', dice. Fatto sta che il video della Pausini, vero o falso che sia, che canta 'Beyoncé mi ...