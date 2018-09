Bethany Joy Lenz nello spin off di Suits | l’amata Haley James Scott di One Tree Hill sarà

optimaitalia

(Di venerdì 21 settembre 2018) Potrebbe arrivare la giusta svolta perJoyoff di? I fan dell'attrice sperano di sì. L'amatadi Onesi prepara finalmente a ritornare in tv ma non con un ruolo da guest star e con la possibilità di fare bene in una serie che, potenzialmente, ha una lunga vita davanti.Secondo quanto riporta Deadline sembra che USA Network abbia completato il cast della serieoff diproprio con l'arrivo diJoycome regular nei panni di uno dei principali protagonisti di una rifusione dello studio.Lasi unirà ai già annunciati Chantel Riley (Wynonna Earp), Isabel Arraiza (The Oath) ed Eli Goree (Riverdale), Simon Kassianides e Morgan Spector. Proprio in questi giorni, a Los Angeles, sta iniziando la produzione della serie cheincentrata proprio sul personaggio che abbiamo conosciuto ine che ha il ...