Bersani | “Serve una sinistra popolare | non le seghe mentali Referendum 4 dicembre? Non

(Di venerdì 21 settembre 2018) “Ci vuole subito una, basta con le”. A rivendicarlo Pier Luigi, deputato di Liberi e Uguali, dal palco della Festa di Mdp-Articolo Uno, nel corso del dialogo Dove va questa Italia, con il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio. “M5s non è la soluzione, ma nemmeno il problema principale. Bisogna arginare la destra“, ha continuato. Per questo ha auspicato che in casa Pd si cambi strategia, dopo avergli rimproverato la mancata autocritica: “Sento ancora dire che il problema è stato di non aver vinto il, del fuoco amico. Ragazzi, se ci fosse quel combinato disposto, oggi Salvini nominerebbe il governo, il presidente della Repubblica, i parlamentari. Solo che in quel periodo chissà cosa avevano sniffato“, ha provocato. Ora, per l’ex segretario dem, sia il Pd che i ...