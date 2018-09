Berlusconi dice che il centrodestra tornerà presto al governo

Vittorio Feltri asfalta Silvio Berlusconi : 'Dice che vuol fare la rivoluzione liberale ma...' : Una lunga intervista a Italia Oggi , quella del direttore di Libero Vittorio Feltri . Per spiegare l'impennata nelle vendite da quando , era giugno, il governo giallo-verde è arrivato a Palazzo Chigi. ...

Silvio Berlusconi dice no al partito unico : "Avanti con Forza Italia" : "Continuo a leggere su molti giornali notizie sulla nascita di un ipotetico 'partito unico del centro-destra'. Non ho ritenuto neppure necessario smentirle, fino ad oggi, perché la realtà dei fatti mi pareva sufficiente a renderne evidente l'assoluta mancanza di fondamento". Lo dichiara il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in una nota."Da mesi stiamo lavorando in tutt'altra direzione, per un rilancio, una ...

Su Foa il centrodestra si spacca - Berlusconi dice no a Salvini : Roma, 1 ago., askanews, - Tutte le contraddizioni del centrodestra, mezzo al governo e mezzo all'opposizione, esplodono sulle nomine Rai. Matteo Salvini tiene il punto sull'indicazione di Marcello Foa ...

Su Foa centrodestra si spacca - Berlusconi dice no a Salvini : Roma, 1 ago., askanews, - Tutte le contraddizioni del centrodestra, mezzo al governo e mezzo all'opposizione, esplodono sulle nomine Rai. Matteo Salvini tiene il punto sull'indicazione di Marcello Foa ...

Berlusconi dice no a Foa in Rai : “L’azienda pubblica è di tutti” : La commissione di Vigilanza sulla Rai non ha approvato la nomina di Marcello Foa a presidente della tv pubblica. A palazzo San Macuto hanno votato 23 componenti della commissione: i voti favorevoli sono stati 22 e una scheda bianca.Continua a leggere

“A me una così fa schifo”. Silvio Berlusconi - spunta un video choc mai visto prima. Lo dice davvero : Silvio Berlusconi, spunta un video che non era mai stato diffuso prima. Il sito GiustiziaMi.it ha pubblicato un nuovo estratto del filmato, che è depositato agli atti dell’inchiesta Ruby ter e che è stato registrato di nascosto a Villa San Martino nel 2011, quando l’inchiesta del caso Ruby era già scoppiata, in cui Berlusconi dialoga con Marysthelle Polanco in pieno scandalo Olgettine. Si tratta di un breve passaggio, una ...

Borsellino : "Berlusconi sapeva”/ Ultime notizie : trattativa stato-mafia accelerò la morte del giudice : Paolo Borsellino, "trattativa stato-mafia accelerò sua morte": le motivazioni della sentenza arrivano nel giorno del 26esimo anniversario della strage di Via D'Amelio(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 09:08:00 GMT)