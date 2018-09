Benzina | rischio stangata | il prezzo potrebbe risalire a 2 euro al litro

Blastingnews

(Di sabato 22 settembre 2018) La, come nel 2012 e nel 2013, rischia di tornare a costare dueal. Si tratterebbe di un autentico salasso per le tasche di milioni di italiani che usano la propria autovettura per spostarsi. La prospettiva è tutt'altro che remota ed è resa nota dal Sole 24 Ore che, attraverso un'attenta valutazione, giunge ad elencare almeno due motivi per i quali i consumi della propria macchinaro diventare una spesa molto più ingente di quanto non sia adesso. All'orizzonte infatti c'è un aumento del petrolio, ma anche la possibile novita' rappresenta dall'introduzione di accise che servirebbero a scongiurare l'attuazione delle così dette clausole di salvaguardia. Si tratta di quella scorciatoia attraverso cui verrebbe consentito di ripianare i propri conti aumentando l'Iva fino al 25% negli anni a venire, eventualita' che peròessere scongiurata con ...