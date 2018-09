Belen Rodriguez | ecco perché ha lasciato Andrea Iannone

Belen Rodriguez scatenata al suo party di compleanno per i 34 anni : Mentre il gossip la vuole ormai lontano dal pilota Andrea Iannone e di nuovo single, Belen Rodriguez ha salutato i 33 anni senza smentite, né conferme, con un solo messaggio: «Lasciatemi in pace». Belen Rodriguez ha festeggiato il suo 34esimo compleanno in un ristorante milanese circondata dalla famiglia e dagli amici più cari... nessun uomo al suo fianco--Belen Rodriguez ieri ha compiuto 34 anni e la showgirl ha organizzato ...

Belen Rodriguez età - altezza - peso - misure e figlio : Maria Belen Rodriguez Cozzani, conosciuta come Belen Rodriguez o semplicemente Belen, è una delle showgirl più conosciute della televisione italiana. Belen è figlia di Gustavo Rodriguez, argentino, e Veronica Cozzani, nata in Argentina ma di origine italiana. I nonni materni della Rodriguez, infatti, erano immigrati di La Spezia, in Liguria. Belen si è diplomata nel 2001, successivamente si è iscritta alla Facoltà di Scienze della ...

Compleanno Belen – Da Stefano De Martino a Borriello : le reazioni degli ex della Rodriguez sotto il post dell’argentina : Belen Rodriguez compie 34 anni, gli auguri degli ex si moltiplicano sotto il post di Compleanno: manca però il commento di Andrea Iannone Belen Rodriguez ieri ha compiuto 34 anni e i suoi ex non si sono dimenticati del suo Compleanno. In particolare Stefano De Martino, oltre agli auguri in privato che crediamo abbia riservato alla madre di suo figlio, ha lasciato un like sotto la foto in cui l’argentina si augura una buona ...

Belen Rodriguez svela il suo desiderio dopo l’addio a Iannone : Andrea Iannone e Belen Rodriguez: spunta il desiderio di lei Belen Rodriguez ha festeggiato ieri i sui 34 anni. Un compleanno vissuto con la famiglia e gli amici senza però Andrea Iannone. In questi giorni infatti il settimanale Chi ha lanciato un’indiscrezione riguardo la fine della storia tra la showgirl argentina e il pilota di MotoGp. In queste ore su Instagram la conduttrice ha postato un messaggio rivolto a se stessa con un ...

“Visto?”. Belen Rodriguez e Andrea Iannone - le foto prima della rottura. E spunta quel ”dettaglio” : La rottura tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone è quasi ufficiale. I diretti interessati non hanno ancora confermato, ma secondo ”Chi”, love story tra i due sarebbe finita per volere della showgirl argentina. “Dopo l’interminabile tira e molla estivo Belen Rodriguez ha lasciato Andrea Iannone”, è stato scritto nella rubrica ”Chicche di Gossip”. Questa volta la showgirl sarebbe decisa a portare avanti la sua ...

Belen Rodriguez compie 34 anni : il suo party di compleanno è scatenato e senza Iannone [VIDEO] : Belen Rodriguez compie 34 anni, il party di compleanno della showgirl argentina in centro a Milano insieme a tanti amici e parenti Belen Rodriguez ieri ha compiuto 34 anni. Per l’occasione la showgirl argentina ha organizzato insieme ad amici e parenti una festa di compleanno in un locale del centro di Milano. La meravigliosa showgirl vestita con un fasciante tubino nero era circondata dalle persone che più di tutti le vogliono ...

Belen Rodriguez e Andrea Iannone - amore (di nuovo) al capolinea. L’indiscrezione : Ormai è diventata una barzelletta, ma siamo di nuovo qui a dire che tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone è finita. Anzi, sarebbe. Il condizionale è d’obbligo perché non è umanamente possibile che esista un tale tira e molla. L’indiscrezione, comunque, arriva dal settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 19 settembre e viene supportata anche da Spy in edicola dal 21 settembre Una nuova crisi La rivista diretta da Alfonso ...

Belen Rodriguez e Andrea Iannone si sono lasciati?/ Compleanno in solitudine : "Tanti auguri a me!" : Belen Rodriguez e Andrea Iannone si sono lasciati? La showgirl ieri ha compiuto 34 anni, mostrandosi su Instagram con uno sguardo triste. E il suo commento...(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 08:08:00 GMT)

“Ma quale Belen Rodriguez!”. Zoe Cristofoli - con chi ti ha tradito Fabrizio Corona? Eccola - nessuno lo avrebbe detto : CPer Fabrizio Corona sono giorni intensi. Settimana scorsa l’ennesima lite in strada che lo ha visto coinvolto: l’azzuffata in zona Garibaldi, con intervento delle forze dell’ordine è stato solo il preludio a quello che sarebbe successo dopo. Prima un lunghissimo sfogo social dove ammette di volersi riprendere tutto e di essere stanco, talmente tanto che un’altra persona al suo posto avrebbe già pensato al suicidio; dopo ...

Belen Rodriguez e Andrea Iannone si sono lasciati?/ Compleanno privato a Milano : quale ex sarà fortunato... : Belen Rodriguez e Andrea Iannone si sono lasciati? La showgirl, oggi 20 settembre, compie 34 anni e annuncia: "non so cosa voglio, ma so quello che non voglio".(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 18:52:00 GMT)

Belen Rodriguez e Andrea Iannone prima dell'addio : alta tensione nel giro di shopping : Sembra proprio che dopo diversi tira e molla la relazione fra Belen Rodriguez e Andrea Iannone sia definitivamente chiusa. Qualche mese fa la coppia aveva già avuto un periodo di crisi,...

Grande Fratello Vip - la bomba di Alfonso Signorini : 'Ecco chi è la nuova Belen Rodriguez' : Confermato il cast, adesso parla l'opinionista del Grande Fratello Vip , Alfonso Signorini . In attesa di vederlo in azione da lunedì 24 settembre su Canale 5, attraverso il settimanale che dirige, ...

Belen Rodriguez - 34 anni da regina del gossip : ‘So quello che non voglio’ : “Non so cosa voglio, ma so quello che non voglio. #salutandoi33”. È una Belen Rodriguez determinata quella che spegne 34 candeline. La bella showgirl argentina ha condiviso uno scatto nel quale, in una posa sempre tutt’altro che naturale, con tanto di occhi chiusi quasi a dare un’aria sognante al tutto saluta i suoi 33 anni per fare posto a un anno in più sulle spalle. View this post on ...