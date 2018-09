Bannon a Roma divide centrodestra | Tajani | se ne torni a casa

Populisti di tutti i Paesi - unitevi! Steve Bannon a Roma - lancia la campagna europea : Steve Bannon è a Roma per portare avanti il suo progetto politico, quel "The Movement" che punta a diventare la casa dei sovranisti e ambisce a scardinare l'Europa già alle prossime elezioni europee. L'ex stratega di Donald Trump spiega che "la nostra è una libera associazione, un club. Spingeremo per formare un gruppo unico populista al Parlamento Europeo. Ma conta di più - spiega in un'intervista al Messaggero - che ...