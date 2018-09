Bankitalia | al via iter rinnovo vice dg

Via libera di Bankitalia e Bce alla banca di Passera : MILANO - Corrado Passera , ex banchiere di Intesa e ministro del governo Monti, avrà la sua banca Interprovinciale da condurre a quegli obiettivi 'ambiziosi ma probabilmente raggiungibili e superabili' ...

Cassa Centrale : via libera Bankitalia per diventare capogruppo : Roma, 2 ago., askanews, - Via libera della Banca d'Italia alla Cassa Centrale Banca per diventare capogruppo per il credito cooperativo. 'È con grande orgoglio e un po' di emozione - affermano il ...