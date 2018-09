ATM | il nuovo direttore generale facente funzioni | sarà Natale Trischitta

Kit Harington nuovo BATMan al posto di Ben Affleck? La risposta di Jon Snow de Il Trono di Spade : L'universo cinematografico della DC è in subbuglio dopo il presunto addio di Henry Cavill come Superman, e ora spunta l'ipotesi di Kit Harington come sostituto di Ben Affleck nel ruolo di Batman. Il futuro dell'attore nel franchise è stato messo in dubbio negli ultimi mesi dopo la dichiarazione del regista Matt Reeves che per riavviare la storia dell'Uomo Pipistrello vorrebbe un interprete molto più giovane al timone. Su Internet, alcuni ...

Amazon lancia il nuovo Fire HD 8 : processore quad-core - display HD - Audio Dolby ATMos a 99 - 99€ : Amazon ha annunciato oggi la nuova generazione del tablet Fire HD 8. Con più di 10 ore di durata della batteria con un uso misto del dispositivo il nuovissimo Fire HD 8 offre uno stupendo display HD da 8" con più di un milione di pixel, un processore quad-core e 16 GB o 32 GB di archiviazione interna espandibile fino a 400 GB al costo di €99,99."Crediamo che i clienti dovrebbero ottenere di più dai loro tablet, senza aspettarsi che paghino ...

Amazon lancia il nuovo Fire HD 8 con Dolby ATMos a 99 - 99 euro : Amazon presenta il nuovo tablet Fire HD 8, già disponibile in preordine da 99,99 euro e in consegna a partire dal 4 ottobre 2018. Ecco le caratteristiche della nuova generazione. L'articolo Amazon lancia il nuovo Fire HD 8 con Dolby Atmos a 99,99 euro proviene da TuttoAndroid.

The Sinking City : l'open-world investigativo con ATMosfere lovecraftiane torna a mostrarsi in un nuovo trailer : Frogwares ha rilasciato un nuovo trailer di gameplay dedicato al suo The Sinking City che si concentra sui meccanismi di illuminazione e sul meteo. Come riporta DSOGaming, in questo nuovo gioco di investigazione d'azione open world con atmosfere lovecraftiane, Frogwares ha creato diversi tipi di illuminazione a seconda dell'ora del giorno.I tipi di illuminazione cambieranno dinamicamente e in base al ciclo giorno-notte che Frogwares ha ...

Messina : nominato il nuovo direttore generale dell'ATM : L'onorevole Cateno De Luca , sindaco di Messina, , in un suo post su Facebook ha scritto questa nota, affermando : 'il presidente del CdA Atm, Giuseppe Campagna, mi ha comunicato che il funzionario ...