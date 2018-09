Astronomia | buchi neri nati già adulti | tracciato identikit per future ricerche

meteoweb.eu

(Di venerdì 21 settembre 2018) Si formano quando le stelle giungono all’epilogo della loro evoluzione e sono degli instancabili ‘golosoni’ di materia, che divorano avidamente accrescendo la loro stazza: sono i, oggetti celesti di estrema densità, costantemente sotto i riflettori non solo per il fascino gothic che esercitano sull’immaginario collettivo, ma soprattutto per l’intensa attività di ricerca ad essi dedicata. I ‘buongustai cosmici’ e le loro origini – riporta Global Science – sono il fulcro di un nuovo studio condotto da un gruppo di astronomi del Center for Relativistic Astrophysics presso il Georgia Institute of Technology di Atlanta. L’indagine, supportata da varie istituzioni (tra cui la Nasa), è stata pubblicata recentemente su Nature Astronomy (articolo: “Observational signatures of massive black hole formation in the early Universe”) e si centra su un ...