Ascolti Tv | 6 | 6% di share per l’esordio del Milan in Europa League

Domenica In con Mara Venier sovrasta Domenica Live con Barbara D’Urso nella prima sfida d’ Ascolti ! Vediamo nel dettaglio i dati dello share : La sfida degli ascolti tra Mara Venier e Barbara d’Urso era uno degli avvenimenti televisivi più invocati di questo inizio di stagione. E il risultato che emerge non smentisce le aspettative, perché dopo settimane di gioco cauto e moderato, senza sbilanciamenti delle due parti e con grandi manifestazioni di stime reciproca tra le due conduttrici, c’è un’affermazione netta della nuova “ Domenica In” targata Mara ...

Su Sky 11 - 9% di share per l'esordio di CR7 in esclusiva e i nuovi studi fanno il pieno di Ascolti : Ieri il match Torino-Roma, sempre dalle 18 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, ha ottenuto un'audience media complessiva di 984.297 spettatori, con 2.033.102 contatti unici e una share dell'8,4%, ...

Il mercato traina gli Ascolti di Sportitalia : punte del 3% di share : Ormai da tempo Sportitalia rappresenta un vero e proprio punto di riferimento in TV per chi desidera essere costantemente aggiornato sulle ultime trattative di calcio mercato . L’emittente diretta da Michele Criscitiello, infatti, per tradizione dedica sempre grande spazio nel periodo estivo alle operazioni di rafforzamento che i vari club stanno portando avanti, serie minori comprese. La […] L'articolo Il mercato traina gli ascolti di ...

Ascolti tv domenica 15 luglio 2018 : Francia - Croazia al 67% di share : Prime Time Su Rai 1 I Bastardi di Pizzofalcone ha registrato 1.906.000 telespettatori, share 12,22%. Su Rai 2 Il film Chiamatemi Helen ha registrato 1.225.000 telespettatori, share 7,19%. Su Rai 3 Il film Una notte con la Regina ha registrato 899.000 telespettatori, share 5,46%. Su Canale 5 Balalaika La Finale ha registrato un netto di 1.808.000 telespettatori, share 10,61%. Su Italia 1 Il film The Boss, in prima tv, ha registrato ...

Temptation Island - Ascolti record per la prima puntata : share oltre il 20% : Lunedì 9 luglio è andata in onda la prima puntata del reality show Temptation Island 2018 su Canale 5. La trasmissione ha subito fatto registrare un primato di ascolti perchè ha segnato il 21,24% in termini di share ed è stata seguita da 3.751.000 telespettatori. Il programma della rete ammiraglia di Mediaset ha dovuto vedersela con la concorrenza di 'Tutto può succedere 3', fiction di Rai 1 giunta alla quarta puntata che quindi poteva vantare ...