Area geografica | esposizione al sole e vitamina D

fondazioneserono

: Novità per il #dataset Residenti per Quartiere ed Area Geografica di appartenenza al 31.12.2017 - Piersoft : Novità per il #dataset Residenti per Quartiere ed Area Geografica di appartenenza al 31.12.2017 - ilpopulista_it : 'I CONTENUTI DELLE INTESE POSSONO ESSERE DIVERSI' 'Il regionalismo differenziato non è una questione nordista o leg… - _beneathsurface : @lorenzop2311 @nicolomontarini @Scacciavillani @Zippo88lrr @enricoug @gzibordi @damiano755 @trattovideo… -

(Di venerdì 21 settembre 2018) Fra i fattori predisponenti riferibili all’ambiente, da tempo si sono raccolti dati che dimostrano un’influenza della latitudine, con maggior rischio di ammalare degli abitanti di aree a nord del globo, a quelli di zone relativamente più vicine all’equatore. Tremlett e colleghi hanno valutato se l’alnei primi anni di vita, cioè dai 5 ai 15 anni e dai 16 ai 20 anni, e per i decenni successivi ha un effetto sullo sviluppo della sclerosi multipla. Sono stati presi in considerazione 151 persone con sclerosi multipla e 235 simili per età, ma senza la malattia. Tutti i dati sono stati estratti dall’archivio di un grande studio epidemiologico chiamato Nurses’ Health Study (Studio della Salute delle Infermiere), una ricerca iniziata nel 1976 e che, ad oggi, coinvolge circa 280.000 infermiere. Una ricerca pubblicata nel 2018 ha fornito una nuova conferma di questa ipotesi. ...