Aquarius | pronta con nuova bandiera e nuovo nome | Salvini | “Vada dove vuole tranne in

Migranti - Merkel pronta a vedere Conte. Aquarius : no della Spagna : «Abbiamo provviste per 15 giorni, ma fate presto». È ancora stallo per Aquarius, ferma per tutta la giornata di ieri in acque internazionali, al largo di Malta dopo che venerdì il suo team di ricerca ...

Migranti - Barcellona pronta ad accogliere nave Aquarius : contrasto con governo centrale : La città di Barcellona si dice pronta ad accogliere la nave Aquarius, in contrasto con la posizione del governo centrale di Madrid. In una conferenza stampa, Laia Ortiz, assessore per i...

Migranti - Barcellona pronta ad accogliere nave Aquarius : contrasto con governo centrale : La città di Barcellona si dice pronta ad accogliere la nave Aquarius, in contrasto con la posizione del governo centrale di Madrid. In una conferenza stampa, Laia Ortiz, assessore per i diritti ...