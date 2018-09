Apple Watch 4 | connessione 4G in Italia con offerta Vodafone | costo e come funziona

Apple Watch - l'elettrocardiogramma per ora solo negli Usa : Roma, 21 set., askanews, - solo gli utenti statunitensi potranno avvalersi da subito della nuova funzionalità che consente di eseguire un elettrocardiogramma con l'ultima versione dell'Apple Watch. Lo ...

Come configurare Apple Watch 4 con Vodafone OneNumber - : Questo significa che quando viaggiamo in Europa, negli Stati Uniti e nel resto del mondo Apple Watch si può usare per telefonare e accedere a Internet solo quando si trova in prossimità di iPhone e ...

Apple Watch 4 - cosa devi sapere sulla versione con la sim in Italia : Finalmente anche in Italia sarà possibile utilizzare un Apple Watch come un telefono senza bisogno dello smartphone accanto. La notizia arriva da Vodafone, che per prima nel nostro paese ha attivato un’offerta dedicata a chiunque voglia sfruttare il modem lte e la tecnologia eSim all’interno di Apple Watch Serie 4 GPS + Cellular. Il servizio è stato battezzato Vodafone OneNumber, si può attivare da domani e sostanzialmente crea, ...

Come installare WatchOS 5 su Apple Watch : Insieme ad iOS 12 è stata rilasciata anche l’ultima versione di WatchOS. Si tratta del sistema operativo di Apple ottimizzato per i suoi Apple Watch. Per quanto riguarda l’aggiornamento di iOS, basterà aggiornare il dispositivo direttamente dalle impostazioni dello smartphone. Il procedimento con gli smartWatch marchiati Apple, invece, è un po’ più complicato. Per questo motivo, abbiamo deciso di realizzare una guida per ...

Come usare Walkie-Talkie con Apple Watch : Il nuovo WatchOS 5, il sistema operativo ideato da Apple per il suo Apple Watch, è stato rilasciato lunedì 17 settembre 2018 assieme ad iOS 12 per le varie generazioni dello smartWatch (tranne che per il primissimo modello). Fra le nuove funzionalità introdotte abbiamo Walkie-Talkie. Noi di ChimeraRevo abbiamo deciso di realizzare una guida in cui vi spieghiamo proprio Come usare Walkie-Talkie con Apple Watch in maniera davvero semplice ...

Recensioni Apple Watch 4 alle stelle : è quello che tutti aspettavano - : Le caratteristiche più apprezzate sono l'audio migliorato e più potente, le nuove funzioni dedicate allo sport e alla salute che lo rendono un dispositivo personale e personalizzabile: ognuno lo può ...

Apple Watch Serie 4 LTE E Vodafone OneNumber : Costerà 5 Euro Al Mese : Vodafone OneNumber per Apple Watch Series 4 LTE con lo stesso numero di telefono non è gratis, ma costa 5 Euro al Mese. eSIM di Vodafone per Apple Watch Series 4 Abbonamento per usare Apple Watch LTE con eSIM: Vodafone OneNumber costa 5 Euro al Mese Come sicuramente avrai letto sulle nostre pagine, negli scorsi giorni […]

Apple Watch Series 4 - la prova è il tempo del cuore : ... il Watch è il dispositivo indossabile più diffuso, e Tim Cook dal palco ha dato una notizia in più: è anche l'orologio in assoluto più venduto nel mondo. Abbiamo provato il modello da 44 mm per una ...

Apple Watch Series 4 - la prova in anteprima : Ci sono voluti quattro anni , ma finalmente l'Apple Watch ha trovato la sua identità. Messa da parte l'ambizione di conquistare il mondo della moda, dove comunque rimane la proficua collaborazione con Hermes,, oggi punta tutto sulla salute. Che non vuol dire solo fare esercizi, ma va intesa in senso più ampio, come benessere ...