Anthony Joshua vs Alexander Povetkin | domani sera Wembley riapre alla grande boxe

Anthony Joshua vs Alex Povetkin : il russo ai raggi X. L’ex Campione del Mondo WBA stavolta vuole prendersi tutto : Trentanove. Tanti sono gli anni di Alexander Povetkin, di cui tredici passati sul ring a combattere. Eppure “basta” è una parola che nel vocabolario del russo non esiste, e la motivazione è palese: la WBA lo considera tuttora numero 2 del suo ranking mondiale, la IBO numero 1. La sfida contro Anthony Joshua sarà la sua occasione per riprendersi la corona WBA dei pesi massimi e prendersene altre tre: quelle WBO, IBO e IBF. Nato a ...

Anthony Joshua vs Alex Povetkin : il britannico ai raggi X. Il Campione del Mondo a caccia della conferma : Anthony Joshua è pronto per salire sul ring, il volto simbolo del pugilato contemporaneo tornerà a combattere sabato 22 settembre allo Stadio Wembley di Londra. Il britannico incrocerà i guantoni col russo Alexander Povetkin nel Mondiale dei pesi massimi per le sigle WBA, WBO, IBO, IBF: il padrone di casa partirà con tutti i favori del pronostico, motivato a difendere le quattro cinture in attesa di riuscire a trovare l’accordo con Deontay ...

Anthony Joshua - Wilder si allontana : l'avversario di aprile potrebbe essere Dillian Whyte : Manca poco più di una settimana alla grande sfida di Wembley tra il campione mondiale dei pesi massimi versione Super WBA, IBF, IBO e WBO, Anthony Joshua e lo sfidante, Alexander Povetkin in programma il 22 settembre. Il pronostico favorisce nettamente il britannico detentore di quattro corone ed è normale, a questi livelli, pianificare il futuro anche se in questo sport è decisamente connesso con quello che avviene in ogni singolo match. Nel ...

Anthony Joshua : 'Wilder vs Fury? Entrambi hanno bisogno di questo combattimento' : Dunque devo essere prudente perché questo è il livello mondiale della boxe, l'élite, il campionato del mondo di pugilato. Povetkin è un vero sfidante a questi livelli e sarà un bel combattimento. Non ...

Anthony Joshua - rissa sfiorata con Miller durante la conferenza del match contro Povetkin : Doveva essere la conferenza di presentazione del match, valido per il titolo mondiale dei pesi massimi [VIDEO] versione Super WBA, IBF, IBO e WBO che il prossimo 22 settembre, allo stadio di Wembley, vedra' combattere l'imbattuto campione Anthony Joshua e l'ex iridato Alexander Povetkin. Un incontro con la stampa che si è svolto a New York per celebrare un autentico colpaccio di Eddie Hearn. Il match di Wembley, infatti, verra' trasmesso in ...