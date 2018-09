Anno scolastico in salita in Fvg | pressing sul Governo

Scuola - non men di 600 euro a famiglia per questo inizio di Anno scolastico : Quanto costa il ritorno a Scuola? In media 600 euro a famiglia per libri e dizionari, cancelleria e trasporti, con punte di quasi 700 euro al Nord Ovest d'Italia e naturalmente con budget diversi a ...

La protesta delle mamme : "Troppi stranieri hAnno il sussidio scolastico. Prima gli italiani" : Torino, la protesta delle mamme: "Troppi stranieri hanno il sussidio scolastico. Prima gli italiani"

Inaugurazione dell'Anno scolastico al plesso Vanni Pucci dell'ics Renato Guttuso di Carini : La scuola non è solo un luogo di apprendimento e di educazione ma luogo di valori, di apertura al mondo, palestra in cui crescere, socializzare, mettersi in discussione e relazionarsi con gli altri». ...

Mattarella inaugura l'Anno scolastico all'Elba : "Genitori-bulli sono un segnale d'allarme" : Il discorso con cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi pomeriggio ha inaugurato l'anno scolastico all'Isola d'Elba è stato strettamente connesso all'attualità, in particolare a tutte le notizie che hanno riguardato gli adolescenti negli ultimi giorni. E così il Capo dello Stato ha manifestato la sua vicinanza alla famiglia di Igor Man, il ragazzino che è morto per un assurdo gioco online e ha detto:"Le connessioni digitali ...

Mattarella inaugura l'Anno scolastico : "Genitori bulli contro insegnanti - è allarme" : "Alcuni gravi episodi di violenza - genitori che hanno aggredito gli insegnanti dei propri figli - rappresentano un segnale d'allarme che non va sottovalutato. Il genitore-bullo non è meno distruttivo dello studente-bullo". Lo ha affermato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'inaugurazione dell'anno scolastico.

Su Rai Uno la cerimonia di inizio Anno scolastico : presenti il Liceo Artistico e la Da Vinci-Ungaretti : ... saranno circa 1.000 tra studenti ed insegnanti a festeggiare insieme alle più alte autorità dello Stato e a rappresentanti del mondo dello spettacolo e dello sport l'avvio del nuovo anno scolastico.

"Tutti a Scuola" - all'inaugurazione del nuovo Anno scolastico all'Isola d'Elba presente il Pietro Novelli : "Tutti a Scuola" è lo slogan di quest'anno, che vedrà la partecipazione di circa 1.000 studenti provenienti da tutta Italia, insieme a personalità del mondo della cultura, dello sport e dello ...

Provincia - Bruno ad inaugurazione Anno scolastico al liceo scientifico "Galileo Galilei" di Lamezia : 'Apriamo l'anno scolastico tra tante difficoltà ma nella consapevolezza che il sistema funziona. cI siamo impegnati al massimo per garantire ai nostri studenti servizi di eccellenza e soprattutto ...

Raggi : auguro buon Anno scolastico a chi intraprende questo percorso : Roma – “Voglio augurare buon inizio di anno scolastico a tutte le famiglie e agli studenti che intraprendono questo percorso. Oggi insieme all’assessora alla Persona, Scuola e Comunita’ solidale Laura Baldassarre abbiamo portato il nostro saluto alla scuola dell’infanzia Di Donato”. Cosi’ su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. “Nel maggio 2017- prosegue Raggi- la scuola fu coinvolta in un ...

