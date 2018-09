Amazon Alexa incontra Alexios di Assassin' s Creed Odyssey in un divertentissimo spot

Dal forno alla luce - casa sempre più smart con Alexa di Amazon : Milano, askanews, - Un comando vocale e la luce si accende. Dalla cucina all'auto Amazon sta provando a fare di Alexa un assistente vocale da usare in tutti gli aspetti della vita delle persone. L'...

Google Assistant migliore di Amazon Alexa e Siri a comprendere persone che parlano inglese non madrelingua : Stando ad uno studio condotto da Vocalize.ai, iGoogle Assistant si è comportato meglio rispetto ad Amazon Alexa e Apple Siri nella comprensione degli accenti L'articolo Google Assistant migliore di Amazon Alexa e Siri a comprendere persone che parlano inglese non madrelingua proviene da TuttoAndroid.

Amazon Alexa : sarebbe in arrivo una UWP per Windows 10 : Alexa sta gradualmente entrando nel mercato PC stipulando una collaborazione con Microsoft che prevede l’integrazione di Cortana e accordi commerciali con OEM che la preinstallano di default nei loro dispositivi. Secondo un’indiscrezione riportata dal team di TrekStor, la società tedesca esperta nell’assemblaggio di periferiche e nella produzione di notebook, Amazon sarebbe intenzionata a realizzare una versione scritta in UWP ...

Marshall lancia i suoi primi altoparlanti intelligenti con Google Assistant e Amazon Alexa : In occasione dell'IFA 2018 di Berlino, Marshall ha annunciato Acton II e Stanmore II, smart speaker dotati di una sorta di design senza tempo L'articolo Marshall lancia i suoi primi altoparlanti intelligenti con Google Assistant e Amazon Alexa proviene da TuttoAndroid.

Philips ufficializza le nuove Hue compatibili con Google Assistant (e quindi Home) ed Amazon Alexa : Philips ha ufficializzato le nuove luci Hue compatibili con Google Assistant, Amazon Alexa e Apple HomeKit L'articolo Philips ufficializza le nuove Hue compatibili con Google Assistant (e quindi Home) ed Amazon Alexa proviene da TuttoAndroid.

Amazon - Alexa debutterà sugli infotainment delle auto : Dopo aver lanciato sul mercato Alexa, un assistente vocale virtuale, Amazon ha deciso di ampliare la propria offerta permettendo agli sviluppatori di integrare l'intelligenza artificiale anche sugli infotainment delle automobili. L'azienda di Jeff Bezos ha infatti rilasciato l'Alexa auto Software Development Kit che permetterà a tutte le aziende di sperimentare il funzionamento del sistema sviluppato dal colosso dell'e-commerce e di creare nuove ...

Per ora in pochi usano Alexa per comprare su Amazon : Doveva essere la funzione di punta degli altoparlanti intelligenti, gli smart speaker. Il voice shopping, cioè la capacità di fare acquisti attraverso comandi vocali. Eppure, finora, questo genere di ...