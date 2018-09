Almeno 22 persone sono morte in una frana nelle Filippine

Almeno 86 persone sono morte nel ribaltamento di un traghetto in Tanzania - nel lago Vittoria : Almeno 86 persone sono morte nel ribaltamento di un traghetto nel lago Vittoria, che è il più grande dell’Africa e sta tra Tanzania, Kenya e Uganda. Il traghetto si è ribaltato nella zona sud del lago, quella di competenza della Tanzania, non The post Almeno 86 persone sono morte nel ribaltamento di un traghetto in Tanzania, nel lago Vittoria appeared first on Il Post.

India : morte Almeno 14 persone per leptospirosi in Kerala : Negli ultimi due giorni in Kerala (India) sono morte almeno 14 persone a causa della leptospirosi, la febbre batterica che si trasmette attraverso l’acqua contaminata dall’urina dei roditori: il Ministro della Salute ha dichiarato ieri al quotidiano Hindustan Times che in totale i casi di leptospirosi accertati dal 15 agosto sono 196 e che altri 37 decessi sono ancora oggetto di analisi. Il Ministro ha negato l’esistenza di un ...

Almeno tre persone sono morte in una grossa esplosione causata da un’autobomba a Mogadiscio - in Somalia : A Mogadiscio, la capitale della Somalia, c’è stata una grossa esplosione causata da un’autobomba: l’obiettivo dell’attacco era un ufficio governativo nel quartiere di Howlwadag e l’esplosione ha provocato il crollo di una scuola e del tetto di una moschea. Secondo le The post Almeno tre persone sono morte in una grossa esplosione causata da un’autobomba a Mogadiscio, in Somalia appeared first on Il Post.

Lavoro - in Italia 1 - 5 milioni di persone in nero : e lo Stato perde Almeno 20 miliardi di euro : Negli ultimi due anni, 2015 e 2016, sono in calo “di circa 200.000 unità”, ma attualmente i lavoratori in ‘nero’ in Italia sul totale delle aziende attive “nel 2017 sono un milione 538 mila”. Si tratta di occupati del tutto sconosciuti a livello previdenziale e fiscale (su tre aziende controllate ce n’è in media uno) che secondo la Fondazione studi dei consulenti del Lavoro causano un mancato gettito ...

Tragedia nel parco del Pollino. Torrente in piena travolge e uccide 10 persone. Almeno 3 dispersi : Sono andate avanti tutta la notte e continueranno oggi le ricerche del gruppo di escursionisti in gita nel parco del Pollino, in Calabria. All'altezza di Civita Castrovillari il Torrente Raganello, ...

Spagna - auto contro la folla : ferite Almeno tre persone : La Spagna piomba ancora nel terrore. Dopo l'uccisione di questa mattina di un uomo armato di coltello che aveva fatto irruzione in un commissariato di Barcellona, un'auto è piombata sulla folla non ...

Negli ultimi giorni Almeno 67 persone sono morte a causa di intense alluvioni nello stato indiano del Kerala : Le autorità indiane hanno detto che 67 persone sono morte Negli ultimi giorni nello stato meridionale del Kerala a causa di alluvioni e frane provocate dal peggiore monsone che ha colpito la zona da quasi un secolo a questa parte. The post Negli ultimi giorni almeno 67 persone sono morte a causa di intense alluvioni nello stato indiano del Kerala appeared first on Il Post.

Almeno 48 persone sono state uccise in un attentato suicida davanti a una scuola di Kabul - in Afghanistan : Almeno 48 persone sono state uccise mercoledì in un attentato suicida davanti a una scuola di Kabul, in Afghanistan. Decine di persone sono state ferite. La polizia ha confermato che l’attentatore fosse da solo e che fosse entrato a piedi The post Almeno 48 persone sono state uccise in un attentato suicida davanti a una scuola di Kabul, in Afghanistan appeared first on Il Post.

Almeno 22 persone sono morte nell’affondamento di un’imbarcazione sul Nilo - in Sudan : Almeno 22 persone sono morte nell’affondamento di un’imbarcazione sul Nilo, nel nord del Sudan. Lo ha detto l’agenzia di stampa governativa Sudanese SUNA. A bordo della nave viaggiavano più di 40 persone. sono ancora in corso le operazioni di ricerca The post Almeno 22 persone sono morte nell’affondamento di un’imbarcazione sul Nilo, in Sudan appeared first on Il Post.

Almeno 23 persone sono morte in un incidente stradale in Ecuador : Almeno 23 persone sono morte in un incidente stradale vicino a Quito, la capitale dell’Ecuador. Secondo le prime informazioni l’incidente è stato causato dallo scontro tra un bus e un altro veicolo. BREAKING: Ecuador says 23 people killed, 14 injured The post Almeno 23 persone sono morte in un incidente stradale in Ecuador appeared first on Il Post.

Esplosione in miniera in Pakistan : Almeno 6 morti e 8 persone bloccate : Un’Esplosione di gas si è verificata in una miniera di carbone nella provincia del Belucistan, nel sud-ovest del Pakistan: almeno 6 minatori sono stati uccisi e 8 sono rimasti intrappolati, secondo quanto riferito dalla polizia. L’incidente ha avuto luogo in una miniera nella zona di Sanjdi, a circa 79 km dalla capitale della provincia di Quetta. A causa delle quasi inesistenti norme di sicurezza, nelle miniere del Pakistan si ...

Un’esplosione in un deposito di armi ha ucciso Almeno 39 persone a Sarmada - in Siria : Un’esplosione in un deposito di armi ha ucciso almeno 39 persone a Sarmada, una città Siriana della provincia di Idlib controllata dai ribelli. Il bilancio dei morti è dell’Osservatorio Siriano per i Diritti Umani, un’organizzazione internazionale con sede a Londra, secondo The post Un’esplosione in un deposito di armi ha ucciso almeno 39 persone a Sarmada, in Siria appeared first on Il Post.

