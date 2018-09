Allerta Meteo | Ciclone Mediterraneo ancora in forza oggi al Centro sud ma entro domani

Allerta Meteo Estofex : il ciclone Mediterraneo rischia di provocare alluvioni lampo oggi in Sicilia : Allerta Meteo –Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette un’Allerta Meteo di livello 1 per la Sicilia, valida fino alle ore 8 del 22 settembre, per alluvioni lampo. Una forte zona frontale dal Nord Atlantico sulla metà settentrionale dell’Europa prepara il terreno per una prima serie di cicloni autunnali. Una depressione viaggia in direzione est, dalle Isole Britanniche verso Svezia e Polonia e supporta il rafforzamento di un ciclone ...

Allerta Meteo - nuova potente tempesta di vento su Isole Britanniche e Scandinavia : forti piogge e venti di 130-160 km/h [MAPPE e DETTAGLI] : 1/23 ...

Allerta Meteo - il ciclone Mediterraneo scatena violentissimi temporali al Centro/Sud : bomba d’acqua tra Reggio Calabria e Messina [LIVE] : 1/10 ...

Allerta Meteo - il ciclone sul Mar Tirreno dovrebbe diventare un “Medicane” nelle prossime 24 ore : tutti i DETTAGLI e le MAPPE : 1/10 ...

Maltempo - Allerta Meteo : forti temporali e grandinate : Rimane un'allerta meteo gialla per oggi in tutta la Sicilia. Dal pomeriggio le condizioni meteo potrebbero peggiorare. Attesi forti temporali.

Allerta Meteo Campania : avviso di criticità “gialla” per temporali : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di Allerta Meteo per temporali con criticità idrogeologica gialla valido dalle 14 alle 20 di oggi. Sulle zone Alto Volturno e Matese, Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alta Irpinia e Sannio, Tusciano e Alto Sele e Tanagro, si prevedono precipitazioni locali, anche a carattere di rovescio o temporale con possibili raffiche di vento nei ...

Allerta Meteo - ciclone mediterraneo alla massima potenza al Sud : Allerta Meteo – Si sta approfondendo proprio in queste ore il ciclone mediterraneo collocato sul medio basso Tirreno, tra la Sardegna, La Campania e la Sicilia. L’occhio del ciclone, al momento è collocato in mare aperto con nuclei perturbati ad elevato potenziale instabile che gli girano intorno. Avevamo già detto, nell’approfondimento di ieri, che gran parte delle precipitazioni si sarebbe riversata in mare, evitando, così, il peggio ...

Allerta Meteo - è nato nel Tirreno l’attesissimo Ciclone Mediterraneo : durerà 48 ore - ecco le previsioni aggiornate con le zone a rischio : 1/12 ...

Allerta Meteo “Uragano Mediterraneo” - nuovo avviso Estofex : nel pomeriggio nubifragi e alluvioni lampo al Centro-Sud e in Sicilia : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette una nuova Allerta Meteo in vista del maltempo che il sempre più probabile “Uragano Mediterraneo” potrebbe scatenare sull’Italia centro-meridionale e soprattutto le due isole maggiori. Estofex ripropone un nuovo livello di Allerta 1 per l’Italia, la Sardegna, la Corsica, il Mar Tirreno e la Tunisia principalmente per nubifragi. L’Allerta si intende valida fino alle 8 (ora ...

Allerta Meteo - allarme ciclone Mediterraneo in Sardegna : piogge torrenziali già in atto [DATI] : Allerta Meteo – E’ allarme per il ciclone Mediterraneo in formazione sul mar Tirreno: in Sardegna ha già iniziato a diluviare in modo particolarmente intenso nei settori orientali dell’isola, dove nella giornata di Mercoledì sono caduti 63mm di pioggia a Tonara, 49mm a Su Filariu, 47mm a Meana Sardo, 45mm a Cala Ginepro e Separadorgiu, 40mm a Ovodda, 36mm a Villaputzu, 33mm a Busachi e San Basilio, 31mm a Lanusei e Desulo, 30mm ...

Scatta l’Allerta Meteo : vortice ciclonico in arrivo. Le regioni colpite. Ma è tregua nel weekend : L’estate se ne va? No. Ma occhio, perché se avete programmi per domani e venerdì potreste restare letteralmente ‘gelati’. È in arrivo sulla Penisola un vortice ciclonico che porterà a un drastico abbassamento della temperatura e, addirittura, già dalla prossima settimana alle prime nevicate (ma nelle zone montane). Dunque, per chi sognava di fregare tutti sul tempo e prendere le ferie a settembre c’è ben poco da star ...

Allerta Meteo Arancione Sardegna 20 Settembre 2018 : Il Centro Funzionale Regione Sardegna ha emesso il seguente avviso di criticità per la giornata del 20 Settembre 2018 MODERATA CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO zone di Allerta: Flumendosa-Flumineddu, Gallura ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO zone di Allerta: Campidano, Bacino del Tirso, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Logudoro, Iglesiente Apri il Bollettino PDF L'articolo Allerta Meteo Arancione ...

Allerta Meteo - ciclone sul mar Tirreno : pesantissimo avviso della protezione civile - criticità “gialla” e “arancione” in tutto il Sud : Allerta Meteo – Un’area depressionaria presente sul Mediterraneo centro-occidentale, tenderà a portare nelle prossime ore ulteriore instabilità a ridosso della Sardegna, con fenomeni temporaleschi intensi specie sui settori orientali dell’isola, in estensione anche alla Sicilia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi ...

Allerta Meteo Sardegna : livello arancione per l'area orientale - ecco le previsioni : Un vortice ciclonico dalle caratteristiche simili a un TLC (approfondisci in questo articolo) apporterà forte maltempo sull'area tirrenica centro-meridionale nelle prossime ore e nella giornata di...