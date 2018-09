Alberto Angela | la scoperta con cui scrive la storia | il reperto che nessuno aveva mai

Stanotte a Pompei - Alberto Angela a Blogo : "Abbiamo rispetto dei telespettatori : la nostra vittoria è alimentare la conoscenza" : "La ricerca è come il pane, va condivisa: la divulgazione è il momento in cui spezzi il pane e lo dai a chi ti è di fronte ... Quello che cerchiamo di fare col nostro racconto è di unire la conoscenza all'emozione, un po' come Amore e Psiche, è l'unione di due mondi che fanno parte della nostra vita quotidiana, un'unione attraverso la quale, questa volta, cerchiamo di raccontare Pompei. La ricerca ". La formula 'magica', anzi squisitamente ...

Il più antico olio di oliva della storia : il ritorno di Alberto Angela per 'Una notte a Pompei' : Un sito archeologico unico al mondo di cui non si sa mai abbastanza e che ci stupisce ogni giorno di più'.

La Pompei di Alberto Angela : "Gli scavi di notte come non li avete mai visti" : Domani ore 21 su Rai Uno "Stanotte a Pompei", una puntata speciale dedicata alle città vesuviane sepolte dal Vesuvio nel 79 dopo Cristo. Con Angela Uto Ughi, Giancarlo Giannini e Vittorio Storaro

La Pompei di Alberto Angela : "Gli scavi di notte come non li avete mai visiti" : Domani ore 21 su Rai Uno "Stanotte a Pompei", una puntata speciale dedicata alle città vesuviane sepolte dal Vesuvio nel 79 dopo Cristo. Con Angela Uno Ughi, Giancarlo Giannini e Vittorio Storaro

Ulisse - le nuove puntate in Tv su Raiuno da sabato prossimo : conduce Alberto Angela : Torna Ulisse: il piacere della scoperta. La nota trasmissione condotta da Alberto Angela trasloca da Rai 3 a Rai 1 e sarà trasmessa per quattro puntate in prime-time. La prima puntata, prevista per sabato 29 settembre, andrà in onda a partire dalle ore 21:25. Tra gli ospiti d'elezione figurano l'attore e doppiatore Luca Ward, che presterà il suo inconfondibile timbro vocale alla narrazione e comparirà in video nella seconda puntata, e Gigi ...

“Grazie ad Alberto Angela - dopo 75 anni - ho riconosciuto in un murales il nazista che voleva portare via mia madre” : "Sono sicura, non può trattarsi che di lui: l'uomo ritratto nel murales di una villa a Broccostella e mostrato da Alberto Angela in tv è il militare nazista che 75 anni fa, durante la Seconda guerra mondiale, tentò di rapire mia madre davanti ai miei occhi". Lo sguardo della tenera Anita non lascia trapelare alcun segno di incertezza quando decide di raccontarci la sua storia. A 7 decenni di distanza, infatti, una puntata di ...

Stanotte a Pompei con Alberto Angela sabato 22 settembre su Rai1 (Anteprima Video TvBlog) : L'appuntamento è previsto per sabato 22 settembre a partire dalle ore 21:25, subito dopo la puntata del gioco a premi Soliti ignoti con Amadeus. Stanotte a Pompei è il programma che fa entrare nel sabato sera televisivo di Rai1 Alberto Angela.La trasmissione dedicata alla celebre cittadina campana farà infatti da apri pista ad una serie nuova di zecca di Ulisse, il programma che Angela ha portato al successo su Rete 3 e che partirà il sabato ...

“Attenzione!”. Edoardo Angela - figlio di Alberto sul web fa furore. Ecco la verità : Edoardo Angela con una sola foto che ha fatto il giro dei vari siti ha totalizzato oltre 230 mila follower su Instagram nell’arco di un giorno. La foto del figlio di Alberto Angela, e nipote di Piero, ha spopolato sui social tant’è che tantissimi giornali hanno parlato di lui. La sua foto pubblicata su Facebook ha fatto il giro del web. Il ragazzo ha raccolto commenti adoranti soprattutto da parte del pubblico femminile. Senza aver ...

Bello come un’opera d’arte - chi è Edoardo Angela? Il fascinoso figlio di Alberto che ha stregato i social [GALLERY] : Edoardo Angela è il secondogenito di Alberto, tutti pazzi per il ‘misterioso’ e bellissimo figlio del presentatore di ‘Superquark’ Prima ci fu Piero, poi Alberto e chissà se in un futuro non troppo anteriore ci potrà essere sul palco di ‘Superquark’ anche Edoardo Angela. Il giovane ragazzo, secondogenito dell’attuale conduttore del programma culturale, ha stregato proprio tutti quando è stata per ...

Stanotte a Pompei - lo speciale di Alberto Angela su Rai 1 : ecco quando : Alberto Angela torna su Rai1 con una serata all’insegna della cultura dedicata alla città degli scavi di Pompei: ecco la data di messa in onda e tutte le anticipazioni Alberto Angela torna in prima serata su Rai1 con la nuova edizione di “Ulisse” anticipata da una puntata speciale interamente dedicata alla città degli scavi. Si tratta di “Stanotte a Pompei“, serata dedicata alla riscoperta di un luogo unico, ...

Edoardo Angela - le foto finiscono sul web : tutte pazze per il figlio di Alberto e nipote di Piero : I geni non mentono e quella degli Angela è una vera e propria dinastia di idoli. L'ultimo a uscire allo scoperto è Edoardo, figlio di Alberto Angela e nipote di Piero. Classe 1999,...

EDOARDO ANGELA / L'immagine del profilo svela un dettaglio : ama la cultura come papà Alberto e nonno Piero? : EDOARDO ANGELA conquista il web grazie ad una foto. Scopriamo qualcosa in più del figlio di Alberto e nipote di Piero: seguirà le orme dei suoi illustri familiari?(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 08:50:00 GMT)

EDOARDO ANGELA - CHI È IL FIGLIO DI Alberto/ "Facciamo una petizione per farlo diventare patrimonio italiano" : Il FIGLIO di ALBERTO (e nipote di Piero) ANGELA sta facendo impazzire il web. Il suo nome è EDOARDO, classe 1999 e faccia d’angelo, lo scatto social fa il giro della rete.(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 17:20:00 GMT)

Il figlio di Alberto Angela fa impazzire il web : "È patrimonio dell'Unesco" : Non ha devastato alcun pullman dell'Atac (ogni riferimento ad Anna Lou, figlia di Morgan e Asia Argento è da ritenersi puramente casuale), ma ha la sola colpa di essere bello Edoardo Angela, figlio di Alberto Angela e logicamente nipote del leggendario Piero, per il quale i social sono andati in tilt da quando in Rete circolano alcune sue foto.Ecco alcune dichiarazioni da parte dei fan: "La genetica non mente", "Facciamo una petizione per ...