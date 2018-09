Al via oggi la stagione del tartufo bianco d' Alba | annata ottima

Coldiretti : al via la stagione della raccolta del tartufo - caduto il 56% in più di pioggia : “Al via la raccolta del pregiato tartufo bianco d’Alba (Cuneo) che si preannuncia eccellente dopo una estate in cui è caduto il 56% in più di pioggia“: lo afferma la Coldiretti in occasione del primo weekend di autunno alla fine del fermo biologico che ha permesso una corretta maturazione del più prezioso frutto dell’autunno.”Le condizioni climatiche dell’estate fanno infatti sperare – sottolinea la ...

WEB APP FIFA 19/ Download oggi disponibile via desktop : nuovi pacchetti e crediti giornalieri : Web app FIFA 19. Download disponibile da oggi: applicazione fondamentale per gestire l’Ultimate Team. Basterà andare sul sito di EA Sports e cercare l'apposita sezione(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 23:45:00 GMT)

Genova - inaugurata oggi la nuova via della Superba : Tags: cornigliano cronaca edoardo rixi Genova giovanni toti inaugurata Marco Bucci notizie liguria strada al mare via della Superba Precedente

Teen Open Day : via ai corsi di inglese - oggi la giornata informativa : ... sono poi previste alcune ore di approfondimento su aspetti culturali tipici dei paesi anglofoni per poter arricchire la propria conoscenza del mondo ed entrare in contatto con culture diverse.

Tagadà - al via oggi la quarta edizione con Tiziana Panella. Ospite Enrico Mentana : Sarà il direttore del TgLa7 Enrico Mentana l'Ospite di punta della prima puntata della quarta stagione di Tagadà, il talk show d'approfondimento di Tiziana Panella del primo pomeriggio di La7. In onda dal 2015, nella scorsa stagione il programma è riuscito a regalare ascolti molto lusinghieri alla rete, grazie a un clima politico molto curioso e alla complicità della conduttrice con il giornalista Alessio Orsingher al desk, bravi a non ...

Vuelta 2018 – Viviani soddisfatto ed euforico : “ecco come ho vinto oggi” : Le parole di Elia Viviani dopo la strepitosa vittoria di oggi a Madrid, nell’ultima tappa della Vuelta di Spagna 2018 La Vuelta di Spagna si è conclusa nel segno dell’Italia: se sul gradino più alto del podio ci è salito Yates, in maglia rossa, ad aggiudicarsi l’ultima tappa, oggi a Madrid, è stato uno strepitoso Elia Viviani. Il ciclista della Quick Step Floors ha sbaragliato la concorrenza, confermando il suo splendido ...

Salvini : via in qualche ora i migranti sbarcati oggi a Lampedusa : 'Come arrivano se ne vanno'. Così il ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini, a margine della festa del Carroccio a Paullo, Mi,, ha risposto a chi gli chiedeva dei 184 migranti ...

BLACK OR WHITE - RAI MOVIE/ Streaming video del film con Octavia Spencer (oggi - 14 settembre 2018) : BLACK Or WHITE, il film in onda su Rai MOVIE oggi, venerdì 14 settembre 2018. Nel cast: Octavia Spencer, Kevin Costner e Anthony Mackie, alla regia Mike Binder. Il dettaglio.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 19:37:00 GMT)

Gianni Brezza - marito di Loretta Goggi / "La morte l'ha portato via dai teleschermi non da me" (Techetechetè) : Gianni Brezza, ballerino, coreografo, attore e regista, si è spento nel 2011 a causa di alcune complicanze legate a un tumore. marito di Loretta Goggi dal 2008, è tra i protagonisti più...(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 17:58:00 GMT)

Oggi al via le ultime "vere" semifinali della Coppa Davis : La Croazia di capitan Zelijko Krajan, che dopo la delusione nella Coppa del mondo di calcio punta ad una possibile vendetta contro la Francia nella finale della Davis - sarebbe la seconda in tre anni ...

Concorsi scuola infanzia e primaria - oggi incontro al Miur : avviato iter procedurale : Il sindacato Flc-Cgil informa in merito all’incontro tenutosi in data odierna, giovedì 13 settembre, presso la sede del Ministero dell’Istruzione, in Viale Trastevere per i nuovi Concorsi, ordinario e riservato, destinati alla scuola primaria e per l’infanzia, secondo quanto previsto dal Decreto Dignità. Nella nota pubblicata dal sindacato, si informa come l’Amministrazione centrale abbia ‘informato le ...

Foggia - assalto al furgone che trasporta tabacchi : rapinatori portano via pochi scatoloni : Foggia - assalto ad un tir carico di sigarette lungo la statale 89 quella che da Foggia conduce a Manfredonia, nei pressi dell'aeroporto militare di Amendola. Ad agire un commando composto da cinque ...