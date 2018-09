Al via nel parmense maxiraduno per i 70 anni di Ape Piaggio

Silvia e Giorgio - orgoglio tricolore : due italiani nella classifica di Nature dei migliori scienziati al mondo : Nature ha selezionato i migliori profili tra 500 ricercatori di tutto il mondo valutati secondo il Nature Index che, aggiornato mensilmente, traccia le affiliazioni di articoli scientifici di alta ...

Ironman - nel weekend viabilità modificata sulle strade di Ravenna : ecco dove : Attraverso un'ordinanza il Comune di Ravenna ha disposto per sabato 22 e domenica 23 settembre, giornate nelle quali si svolgerà la gara sportiva di triathlon estremo Ironman con partenza da Cervia e ...

Scienza - Silvia Marchesan nella classifica di “Nature” : è tra gli 11 “ricercatori emergenti” : La scienziata italiana Silvia Marchesan, professoressa dell’Università di Trieste dove dirige il Superstructures Lab, è fra gli 11 i ricercatori emergenti che secondo “Nature” stanno “lasciando il segno”. Per la prestigiosa rivista scientifica questi ricercatori “hanno letteralmente il mondo ai loro piedi”. nella ambita lista, oltre Marchesan, che si colloca al sesto posto, c’è anche un altro ...

Equitazione - World Equestrian Games 2018 : Italia d’oro nel volteggio! Lorenzo Lupacchini e Silvia Stopazzini trionfano nel Pas de deux : Italia spumeggiante ai World Equestrian Games 2018 di Equitazione. Il Pas de deux di volteggio ha conquistato la medaglia d’oro nella competizione iridata, portando il Bel Paese in cima al mondo per la seconda volta dopo la vittoria di Sara Morganti nel paradressage. Un risultato storico, dunque, per l’Italia, che a Tryon (USA) si conferma una potenza internazionale nelle discipline equestri. Lorenzo Lupacchini e Silvia Stopazzini ...

Varese - viaggio nella scuola che ha abolito i voti : "I bambini non imparano per prendere 7 o 8, ma solo per il piacere di apprendere". Questa la spiegazione degli insegnanti della scuola elementare IV Novembre di Varese , istituto in cui si è scelto di ...

Palermo - al via il processo per i depistaggi nell'inchiesta sul delitto Borsellino : Alla sbarra tre poliziotti della squadra che avrebbe dovuto individuare mandanti e assassini, ma che sono accusati di depistaggio. Nelle prossime ore lo Stato dovrebbe costituirsi parte civile -

Niccolò Fabi - un parco giochi dedicato alla figlioletta Olivia - morta di meningite nel 2010 : Un parco giochi per Olivia Fabi , la figlia del cantante Niccolò morta per una meningite fulminante nel 2010: è il bellissimo progetto nato da un'idea della fondazione Parole di Lulù onlus , di Shirin ...

Follia in Australia - ci sono aghi nelle fragole : tonnellate di frutta buttata via. Lo sfogo di una produttrice : In Australia da giorni le persone stanno trovando aghi all’interno delle fragole. Diverse persone sono state ricoverate dopo aver ingoiato gli oggetti metallici e decine di produttori sono stati costretti a buttare via tonnellate di fragole (l’industria Australiana delle fragole vale circa 80 milioni di dollari all’anno). La catena di supermercati Woolworths ha ritirato i prodotti dai propri scaffali, mentre le autorità locali ...

CENTRO IDEA - Sabato 22 settembre alle 9 il ritrovo nel giardino del Centro visite - via Martelli 300 a Porporana - FE - : Inaugurazione del nuovo percorso didattico all'aperto nel Bosco di Porporana 20-09-2018 / Giorno per giorno Sabato 22 settembre 2018 verrà inaugurato il nuovo percorso conoscitivo didattico all'aperto ...

Inge Feltrinelli - il ricordo di Roberto Saviano : “Prima editrice in un mondo di uomini” : Roberto Saviano ricorda Inge Feltrinelli, per la cui casa editrice ha pubblicato i suoi ultimi libri. Da Bacio feroce a La paranza dei bambini, fino all'inchiesta sulla cocaina ZeroZeroZero. "Da Giangiacomo imparò ad organizzare la grande macchina della distribuzione delle parole. Amava il talento. Nessuno mai più come lei."Continua a leggere

Polmonite - 57enne bresciano morto a Pavia : disposte analisi legionella - : L'uomo era residente a Remedello, uno dei paesi convolti nell'epidemia di Polmonite batterica che da inizio settembre ha colpito la Bassa bresciana orientale. Ad oggi i casi accertati di legionella ...

Enel Green Power Espana avvia costruzione parco solare : Enel Green Power Espana , "EGPE",, la società per le rinnovabili di Endesa , ha avviato i lavori di costruzione del parco solare fotovoltaico di Totana da 84,7 MW . Il più grande della società in ...

Volley Club Frascati : Flavia Mola entra nello staff tecnico : Roma – La collaborazione tra il Volley Club Frascati e il Volleyro sta iniziando a carburare. Come già anticipato dal presidente tuscolano Massimiliano Musetti, l’accordo «implica una serie di intrecci che riguarderanno atlete e staff tecnico». Proprio nell’ambito di questa collaborazione, il Volley Club Frascati si è dotato di un ulteriore innesto di qualità: si tratta di Flavia Mola che ha preso in consegna il gruppo Under 13 Elite ...