AIDAA | in Italia rapito un cane ogni 15 minuti

: #Italia - “2 morti e 7 feriti in pochi giorni in un paese civile sarebbero più che sufficienti a bloccare questa gu… - EcoLunigiana : #Italia - “2 morti e 7 feriti in pochi giorni in un paese civile sarebbero più che sufficienti a bloccare questa gu… - giornalesm : Lorenzo Croce, Presidente dell' associazione animalista Aidaa querela in Italia Gian Nicola Berti -… - BlitzQuotidiano : Ravenna, con la moglie porta il cane in spiaggia e viene multato. Aidaa: “Sbaglio di persona”… -

(Di venerdì 21 settembre 2018) “Non è vero che i cani rapiti non vengono ritrovati, l’altro ieri è stata ritrovata in un campo nomadi alle porte di Milano una Chihuahua rapita a Bergamo tre anni fà, oggi è stata ritrovata Cherry una Chihuahua di quasi dieci anni di cui ci eravamo occupati anche noi, anche lei rapita durante un furto in casa di Laura la sua padrona e ora ritrovata in un canile del milanese (non molto lontano dal campo nomadi dove è stata ritrovata la prima)“: lo riporta l’associazione animalistain una nota. “Sono altri i casi di cani rapiti e ritrovati a distanza di mesi, anzi di anni dalla loro scomparsa. Insono circa 25.000 i cani di razza rubati, in particolare cani di piccola razza: di questi meno del 10% ritrovano la strada di casa entro un’anno e vi sono poi i casi come quelli di questi giorni quando da un campo nomadi saltano fuori cani rapiti ...