Aggressione e rapina in vacanza | il tour operator deve risarcire i danni

(Di venerdì 21 settembre 2018) Un turista acquista da unun pacchetto per unada trascorrere in un villaggio. Durante il soggiorno subisce unada parte di una persona che, introdottasi all'interno del villaggio, lo aggredisce con un violento pugno allo scopo di rubargli un prezioso orologio. Il turista fa quindi causa alal Tribunale di Campobasso chiedendo il risarcimento di tutti ipatiti. Il Tribunale accoglie parzialmente la sua richiesta, condannando ilal risarcimento del danno patrimoniale, corrispondente al valore stimato dell'orologio sottratto daltore, ma non a quello di natura non patrimoniale relativo sia alle lesioni personali subite dal turista nel corso dellasia al danno conseguente all'interruzione del soggiorno turistico non goduto per tutto il periodo programmato. (cd. danno darovinata).