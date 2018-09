Adidas lancia il pack Spectral Mode per i modelli Nemeziz | Predator | Copa e X

Adidas Football lancia il pack Team Mode : nuovi colori per i modelli più amati : Adidas pack Team Mode. Adidas Football lancia oggi l’ultima variante cromatica per i Modelli Predator, X, NEMEZIZ e COPA, tre tra le calzature prodotte dall’azienda tedesca che hanno raccolto i maggiori apprezzamenti nel corso degli anni, X18+, una scarpa da calcio progettata per massimizzare la velocità dei giocatori più temibili sfoggia un’accattivante livrea gialla, nera […] L'articolo Adidas Football lancia il pack Team Mode: ...