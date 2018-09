A Vicenza il ‘capitano’ prof ha fatto firmare un contratto ai suoi allievi

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 settembre 2018) “Con la firma e la sottoscrizione del presentemi impegno a rispettare i punti seguenti, consapevole che il non rispetto comporta una netta modulazione del rapporto didattico-educativo e conseguenti azioni e scelte da parte dell’insegnante”. Ilè quello sottoscritto all’inizio del nuovo anno scolastico dai diciassette alunni di una classe terza dell’Istituto Magistrale Statale “Don Giuseppe Fogazzaro” di. L’ideatore? Simone Ariot, l’insegnante di lettere e storia dei ragazzi tra i 16 e i 18 anni iscritti all’indirizzo di Scienze applicate dell’istituto. Un regolamento per gli alunni, ma anche per ilessore. Un patto, con delle regole. Da rispettare. Si va dalla necessità di “mantenere un clima favorevole all’apprendimento”, a quello di “accogliere le diversità dei compagni”. Passando per la cura dei luoghi e il ...