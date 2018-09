A Roma il concerto “Avanti con l’Opera”

Ed Sheeran live in Italia! Sarà in concerto negli stadi di Roma e Milano e a Firenze Rocks : OMG The post Ed Sheeran live in Italia! Sarà in concerto negli stadi di Roma e Milano e a Firenze Rocks appeared first on News Mtv Italia.

Claudio Baglioni accende Verona : l'Arena in festa per i 50 anni di carriera del cantante Romano. Guarda le foto del concerto : Spettacolo. Musica. E un grande tutto esaurito all' Arena di Verona per Claudio Baglioni , primo concerto di tre sere del suo nuovo tour ' Al centro ' per i cinquant'anni di carriera. Un grande festa ...

Gazzelle al Forum di Assago e al Palalottomatica di Roma - in concerto nei palazzetti nel 2019 : biglietti in prevendita : Gazzelle al Forum di Assago (Milano) e al Palalottomatica di Roma per due concerti nei palasport. L'artista debutta nei palazzetti italiani e lo fa con due eventi rispettivamente in programma per il 1° marzo a Milano e per il 3 marzo a Roma. I biglietti per assistere ai due concerti di Gazzelle saranno disponibili in prevendita dalle pre 10.00 di venerdì 14 settembre su TicketOne.it e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 10.00 di ...

Roma - il 13 settembre David Crosby in concerto all'Auditorium Parco della Musica -

Bomba d’acqua a Verona - interrotto il concerto di Annalisa al Teatro Romano : Vigili del fuoco presi dalle 22 di ieri sera, 6 settembre, per il nubifragio che ha colpito il Veronese a macchia di leopardo. La zona più colpita è stata Arbizzano. La pioggia torrenziale ha bloccato anche la cantante: "Mi dispiace, ma tornerò".Continua a leggere

Valerio Scanu annuncia il concerto di Natale - A Christmas Carol a Roma : biglietti in prevendita : Valerio Scanu annuncia il concerto di Natale, un appuntamento ormai tradizionale che anche quest'anno si conferma nella città di Roma. Con un post su social network, Valerio Scanu porta una ventata natalizia sui social per annunciare il suo nuovo evento: A Christmas Carol. La data è quella del 15 dicembre, la location è l'Auditorium Parco della Musica di Roma. "La purezza di un bambino... la potenza dell’immaginazione, l’anima sussulta, ...

Dopo 40 anni torna Venditti con 'Sotto il segno dei Pesci' : album e doppio concerto a Roma : A 40 anni di distanza torna 'Sotto il segno dei Pesci': una riedizione dello storico album di Antonello Venditti uscirà il 21 settembre in versione doppio cd, vinile e Box Super Deluxe contenente il ...

Quarto concerto di Claudio Baglioni a Roma - nuova data di Al Centro Tour al Palalottomatica : Claudio Baglioni a Roma terrà quattro concerti al Palalottomatica. L'annuncio della nuova data del Tour è di oggi e conferma la presenza di Baglioni nel palazzetto dello sport capitolino anche per il prossimo 29 marzo, Quarto appuntamento nella stessa location. Il successo delle date di Al Centro Tour continua e Claudio Baglioni a Roma aggiunge un nuovo evento dal vivo per accontentare tutti i fan in attesa di acquistare altri biglietti per ...

Raddoppia Antonello Venditti a Roma a dicembre - nuovo concerto per Sotto Il Segno Dei Pesci 2018 : prezzi biglietti in prevendita : Sotto Il Segno Dei Pesci 2018 fa registrare un nuovo sold out dopo quello all'Arena di Verona del prossimo 23 settembre, con l'annuncio di una nuova data di Antonello Venditti a Roma a dicembre per celebrare i 40 anni dell'uscita del suo album più celebre. Il cantautore Romano si esibirà al Palalottomatica con una nuova data: dopo quella da tutto esaurito del 21 dicembre, Venditti terrà un secondo concerto il 22 dicembre, per due appuntamenti ...

Concerto "Il sole è di tutti" - al Teatro Romano a favore di "Abeo" - Verona. La sera del 30 agosto 2018 - alle ore 20.45 - la "Rugantino Band ... : Presenteranno lo spettacolo, a cura di Rugantino Band and Friends, Peschiera del Garda, Verona, Franco Oppini e Chiara Perotti, mentre, diretti creatori della musica e dei motivi d'intrattenimento, ...

Domani concerto live degli ‘Abba Celebration’ all’Isola di Roma : Roma – Martedì 28 agosto serata speciale sull’Isola Tiberina con gli “Abba Celebration – The Inspiration”. A partire dalle ore 21.30 l’Arena Groupamade L’Isola di Roma, XXIV edizione del Festival L’Isola del Cinema diretto da Giorgio Ginori, ospiterà il concerto live con il quale 4 bravissimi artisti rendono omaggio all’acclamato gruppo musicale pop svedese. “Abba Celebration” è un live show che attraversa tutta la storia degli Abba dal ...

Gli ospiti di Vado al Massimo : il concerto per Papa Francesco al Circo Massimo di Roma in diretta TV e streaming : Vado al Massimo è il concerto in onore di Papa Francesco atteso per stasera, sabato 11 agosto, al Circo Massimo di Roma e in diretta TV, radio e streaming. A condurre l'evento ci sarà Andrea Delogu su TV2000 in diretta dalle ore 21.30. La serata di Papa Francesco inizierà però alle ore 18.30 quando raggiungerà il Circo Massimo di Roma per una veglia di preghiera. Attesi nella capitale oltre 70.000 fedeli per l'incontro con Sua Santità. I ...

Roma : 70mila giovani per Papa Francesco e maxi concerto : Roma – Il Papa incontra i giovani. Sono attesi in 70mila a Roma, al Circo Massimo. Le date sono quelle di sabato 11 agosto dalle ore 16, e poi domenica 12 dalle 9.10. Due giornate volute dalla Chiesa italiana in vista del prossimo Sinodo di ottobre. I ragazzi arriveranno nella Capitale dopo una settimana di cammino con le proprie diocesi per sostenere appunto il Sinodo voluto dal Papa e dedicato a loro. Sempre sabato 11 agosto, alle ore ...

Prezzi dei biglietti in prevendita per il concerto di Laura Pausini a Roma il 30 ottobre al Palalottomatica : I biglietti del concerto di Laura Pausini a Roma sono ora in prevendita generale. Dopo la pre-sale esclusiva riservata agli iscritti al Fan Club, anche tutti gli altri fan possono finalmente accedere all'acquisto dei biglietti per la nuova calata di Laura Pausini nella Capitale. I costi dei tagliandi d'ingresso variano a seconda del settore, con gli 87 € della Tribuna Numerata Gold ai 35 del Terzo anello a visibilità limitata. I Prezzi ...