A Mosca sono in mostra i documenti top secret sul Patto di Monaco

Spazio - Mosca : non sono stati gli astronauti Usa a danneggiare Iss : Diversi funzionari russi hanno negato oggi che qualcuno a Mosca sospetti gli astronauti Usa presenti sulla Iss di aver praticato il foro che ha causato un calo di pressione nella stazione spaziale. “E’ assolutamente inaccettabile sospettare dei nostri cosmonauti come degli astronauti americani”, ha detto il vice primo ministro russo incaricato di Spazio e Difesa Yury Borisov, citato dall’agenzia di stampa Ria Novosti. ...

John Terry verso lo Spartak Mosca : 'Non sono pronto per smettere' : John Terry lo aveva detto. "Non sono pronto per dare l'addio al calcio, ho ancora fame di giocare. Dopo queste vacanze sto benissimo , in realtà ha svelato di non aver mai smesso di allenarsi, , mi ...