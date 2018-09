A Milano la “Biotech Week” | tra scienza e biotecnologie

meteoweb.eu

: La European Biotech Week 2018 anche a #Milano. La Casa di Cura del Policlinico spiegherà quanto sia importante l'at… - BBMRI_it : La European Biotech Week 2018 anche a #Milano. La Casa di Cura del Policlinico spiegherà quanto sia importante l'at… - robertoblandino : RT @gabferrieri: Uno studio #Cnr-Ifn, @unibait e @unibs_official promette, grazie a un dispositivo bio-elettronico millimetrico, di riuscir… - VincenzoBonelli : RT @gabferrieri: Uno studio #Cnr-Ifn, @unibait e @unibs_official promette, grazie a un dispositivo bio-elettronico millimetrico, di riuscir… -

(Di venerdì 21 settembre 2018) Dal 24 al 30 settembre si celebra in tutto il mondo la biotech week. Sette giorni di eventi e manifestazioni per raccontare lead un pubblico vasto ed eterogeneo e celebrare il ruolo chiave che il biotech ha, e sempre più potrà avere, nel migliorare la qualità della nostra vita. Una settimana durante la quale, anche in Lombardia, sarà possibile intraprendere un affascinante viaggio alla scoperta di questo metasettore che ha generato nel 2016 un fatturato di oltre 11,5 miliardi di euro a livello nazionale e che conta, a fine 2017, 571 imprese attive nelle aree salute, agricoltura e zootecnia, industria e ambiente Dati dal Rapporto 2018 ‘Le imprese diin Italia – Facts&Figures’ Assobiotec-Enea. Un programma ricco ed eterogeneo reso possibile solo grazie alla rinnovata e fattiva collaborazione di tante istituzioni, aziende, scuole, centri ...