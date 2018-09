5 hobby che le donne che tradiscono hanno in comune

dilei

: perché vi meravigliate di Kendall Jenner? È ricca per nascita, non lavora per vivere, ma per hobby, lasciatele fare… - hemsyrus : perché vi meravigliate di Kendall Jenner? È ricca per nascita, non lavora per vivere, ma per hobby, lasciatele fare… - Calipvso : @lostvinhoran chi è la stronza che mi ruba l'hobby? - antonino365 : RT @antonino365: Cambia hobby vattene a sciare o inventati qualcosa da fare che non sia violento senza ammazzare, ama la natura insegna a c… -

(Di venerdì 21 settembre 2018) Cosainleche? A quante pare, cinqueprincipali: e fidatevi, sono dei più insospettabili. Tradire in una relazione può sempre capitare. Pensare di vivere per sempre felici, contenti e innamorati è un’utopia pressoché irraggiungibile per la quale dovremmo tutti incolpare le scriteriate favole che ciraccontato durante la nostra infanzia. Ovviamente ci sono due tipi di traditori: quelli a cui non importa nulla di rispettare il partner e lo fanno in modo sistematico, e quelli che “gli capita” e non resistono alla tentazione. Per vari motivi: una bella sbandata, una relazione che non sta andando bene, il troppo alcol il sabato sera, ecc… Tutti vorrebbero avere un lanternino e capire se la persona con cui stanno prima o poi li tradirà: ecco, questo nessuno può saperlo, ma secondo una ricerca condotta negli Stati Uniti, ci sarebbero alcune abitudini ...